Ricciardo, gelecek iki yarışta iyi performans gösterirse, kendisi için daha büyük fırsatlar olabileceğini düşünüyor

Ricciardo, VCARB'deki koltuğunu korumak için mücadele ederken, Red Bull’un kıdemli danışmanı Helmut Marko, takımın sürücü kadroları hakkındaki kararlarını yaz arasında vereceklerini belirtti. Böylece Ricciardo için Red Bull'a geri dönüş ihtimali de bir kez daha gündeme geldi.

Daniel Ricciardo, önünde kritik bir iki yarışlık dönem olduğunu biliyor.

Red Bull ile yeni çok yıllık bir anlaşma imzalayan Sergio Perez, formundaki endişe verici düşüşten kaçamamış durumda ve bu durum, yaz tatilinde yerine başkasının getirilme olasılığı da dahil onun Red Bull geleceği hakkında spekülasyonlara yol açıyor.

Perez'in sözleşmesinde, Red Bull’un böyle bir hamleyi yapmasına izin verecek bir madde bulunuyor ve bu madde Meksikalı pilotun takım arkadaşı Max Verstappen’in 100 puan gerisinde olması şartına bağlı. Macaristan ve Belçika GP'lerine doğru gidilirken şu an bu fark 137 puan. Marko, spesifik detaylar vermeden, performans maddelerinin çoğu üst düzey sürücü için geçerli olduğunu belirtti.

Ve bu durum Ricciardo'nun gözünden kaçmıyor. Şu ana kadar 2024 yarış ve sıralama sonuçlarına bakıldığında takım arkadaşı Yuki Tsunoda’ya karşı kaybetmiş olsa da Ricciardo, öncelikle F1 gridinde bir yer edinmesi gerektiğini, ancak gelecek iki yarışta mükemmel performans sergilemesi durumunda “daha büyük bir şeyin” gelebileceğini düşünüyor.

Ricciardo, RacingNews365’e verdiği demeçte,

“Bu iki hafta sonunun, sezonun muhtemelen en önemli zamanları olduğunun farkındayım.”

“Tatile iyi bir ivme ve pozitiflikle girerseniz bu yardımcı olabilir, ama bu koltuğumu korumak anlamına mı gelir yoksa belki daha büyük bir şey mi, kim bilir?”

“Sezonumdan şu ana kadar memnun değilim, ama şimdi geriye bakamam. Bu artık geçti. İki yarışım var ve enerjim şu anda burada. Yapmam gerekeni yaparsam, belki iyi şeyler olur.” dedi.

Perez'e gelince, onun “ana önceliği” sezonun başındaki düzenli podyum formuna geri dönmek, Meksikalı pilot Nisan ayındaki Çin Grand Prix’sinden bu yana ilk üçte yer almamış durumda.

Macaristan'da medya tarafından, tüm söylentilerle nasıl başa çıktığı ve Red Bull'un beklentileri hakkında kendisine ne söylediği sorulduğunda Perez,

“Yeni bir şey yok. Önümüzde olmak istediğimiz yere geri dönmek istediğimiz iki yarış daha var. Bu benim ve takım için ana öncelik.”

“Hafta içi fabrikadaydım ve gerçekten birkaç yarış önceki formumuza geri dönmek ana öncelik. Gerçekten bu kadar.” dedi.

Perez, “dış gürültüyü susturmanın zor olduğunu” kabul ederken, aynı zamanda bu durumun “bu meydan okumayı neden sevdiğinin” de bir parçası olduğunu söyledi.

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Meksikalı pilot, “Yani, dış gürültüyü susturmak zor.”

“Ama günün sonunda buraya geliyorum, en iyimi vermek için, maksimum çabamı vermek için. Buradayken, evde antrenman yaparken, takımda simülatördeyken... Önemli şeylere odaklanıyorum.”

Bu dış gürültü sanırım Red Bull'dayken çok daha büyük oluyor. Ama bence bu meydan okumanın güzelliği. Bu yüzden bunu seviyorum. Bu yüzden takım ile sözleşmemi uzatmayı kabul ettim çünkü meydan okumayı seviyorum.

“Bu gerçekten zor ama her şeyinizi vermenizi sağlıyor ve ben bu yüzden devam etmek istiyorum.” dedi.