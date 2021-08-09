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Ricciardo, geçmişte Ferrari ile yaptığı görüşmeleri açıkladı

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McLaren pilotu Daniel Ricciardo, geçmişte Ferrari ile takıma katılmak hakkında yaptığı görüşmeleri detaylandırdı.

Ricciardo, geçmişte Ferrari ile yaptığı görüşmeleri açıkladı

Yarı İtalyan pilot Ricciardo, kapsamlı deneyimi ve elde ettiği başarılı sonuçlarla hiç şüphesiz geçen sene Ferrari için iyi bir adaydı.

Fakat İtalyan ekip Carlos Sainz ile anlaşmayı tercih etti ve Ricciardo, Renault’dan ayrılarak McLaren’a geçti.

Ricciardo, geçmişte kırmızı takımla görüşmeler yaptığını ancak bunun ileri bir seviyeye taşınmadığını belirtti.

Motosport.com İtalya tarafından Scuderia ile hiç görüşüp görüşmediği sorulduğunda Ricciardo, “Bir süre önce, evet.”

“Fakat hiçbir zaman imzalanacak kağıtların olduğu bir masaya oturmadık ya da bunun gibi bir şey olmadı. Ufak görüşmeler yaptık, küçük sohbetler yaptık ama kontratlar hakkında konuştuğumuz bir noktaya hiç gelmedik.”

“Bu yüzden, ortada bir şey vardı ama asla ikinci aşamaya geçmedik.”

Ferrari'nin yakın geçmişteki en güçlü yılları Sebastian Vettel’in şampiyonluk mücadelesinde Lewis Hamilton’a meydan okuduğu 2017 ve 2018 yıllarıydı.

Aynı zaman bu, Ricciardo’nun Red Bull’dan ayrılmayı düşünmeye başladığı zamanlardı ve 2018’in sonunda da bunu yaptı. Ricciardo bunun, Maranello’ya geçmeyi en çok düşündüğü zaman olduğunu belirtti.

“Aklımdaki seçeneklerden biriydi çünkü takım Seb ile şampiyonluk için mücadele ediyordu ve takım iyi bir konumdaydı.”

“Bu yüzden, Red Bull dışında Ferrari ve Mercedes kesinlikle bakılması gereken takımlardı, gerçekten katılmak isteyeceğiniz takımlardı ama İtalyan kökenlerimin etkisiyle duygularımdan çok etkilenmemeye çalıştım.”

“Ferrari tişörtü giydiğim birkaç tane çocukluk fotoğrafım var, tişörtü bana babam hediye etmişti. Ferrari harika bir takım, onlara büyük saygı duyuyorum ve iki tarafın da ihtiyaçları uyuşsaydı güzel olurdu.”

“Fakat benim hayalim bir Formula 1 pilotu olmaktı ve hâlâ yaptığım şeyden ve şu an nerede olduğumdan mutluyum.”

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