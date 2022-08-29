Ricciardo: "Geçiş yapabilecek kadar hızlı değildik"

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Belçika GP'si öncesinde gelecek sezon için McLaren koltuğunu kaybettiği resmi olarak açıklanan, dolayısıyla ikinci yarıya girilirken güçlü bir sonuca ihtiyacı olan Ricciardo için bir kez daha hafta sonu istediği gibi ilerlemedi.

Sıralama turlarında takım arkadaşından hava koridoru almasına rağmen 11. olabilen Ricciardo, grid cezaları nedeniyle yarışa 8. sıradan başladı ve ilk turlarda fena bir tempo da tutturmadı.

Ancak pit stopların arkasından gerileyen ve trafiği aşmakta zorlanan Avustralyalı pilot yarışı 15. sırada tamamladı ve kötü giden sezonda unutulacak bir diğer yarışı daha geride bıraktı.

Yarışın ardından konuşan Ricciardo, geçiş yapmakta ve trafikten kurtulmakta zorlandığını belirtti.

Ricciardo, "Bugün ne kadar zorlandığımızı görmek mümkündü. Kötümser olmak istemem ama Cumartesi günü kullanmak zorunda kaldığımız arka kanatla birinci ve üçüncü sektörlerde zorlanacağımızı biliyordum."

"İkinci sektörde bir şeyler yapmaya çalışmak için yeterli hıza sahip olacağımı umuyordum, ancak geçiş yapabilecek kadar hızlı değildik."

"Geçiş yapmakta zorlanan tek kişinin ben olmadığımı biliyorum, düzlükte bazı araçlar diğerlerinden çok daha hızlıymış gibi görünüyordu. Önümüz açıkken kesinlikle çok daha hızlıydık, ancak diğer araçların arkasında sıkışıp kalarak çok fazla zaman kaybettik ve hiçbir şey yapamadık."

"Bu denli karışık bir gridde çok fazla fırsatımız olabilirdi, ancak Lando'nun da pek iyi bir yarış geçirmediğini görüyorum; belki de doğru pakete sahip değildik." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images