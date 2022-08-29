Ricciardo: "Geçiş yapabilecek kadar hızlı değildik"
Spa-Francorchamps'tan puansız ayrılan Daniel Ricciardo, takımın doğru pakete sahip olmadığını düşünüyor.
Belçika GP'si öncesinde gelecek sezon için McLaren koltuğunu kaybettiği resmi olarak açıklanan, dolayısıyla ikinci yarıya girilirken güçlü bir sonuca ihtiyacı olan Ricciardo için bir kez daha hafta sonu istediği gibi ilerlemedi.
Sıralama turlarında takım arkadaşından hava koridoru almasına rağmen 11. olabilen Ricciardo, grid cezaları nedeniyle yarışa 8. sıradan başladı ve ilk turlarda fena bir tempo da tutturmadı.
Ancak pit stopların arkasından gerileyen ve trafiği aşmakta zorlanan Avustralyalı pilot yarışı 15. sırada tamamladı ve kötü giden sezonda unutulacak bir diğer yarışı daha geride bıraktı.
Yarışın ardından konuşan Ricciardo, geçiş yapmakta ve trafikten kurtulmakta zorlandığını belirtti.
Ricciardo, "Bugün ne kadar zorlandığımızı görmek mümkündü. Kötümser olmak istemem ama Cumartesi günü kullanmak zorunda kaldığımız arka kanatla birinci ve üçüncü sektörlerde zorlanacağımızı biliyordum."
"İkinci sektörde bir şeyler yapmaya çalışmak için yeterli hıza sahip olacağımı umuyordum, ancak geçiş yapabilecek kadar hızlı değildik."
"Geçiş yapmakta zorlanan tek kişinin ben olmadığımı biliyorum, düzlükte bazı araçlar diğerlerinden çok daha hızlıymış gibi görünüyordu. Önümüz açıkken kesinlikle çok daha hızlıydık, ancak diğer araçların arkasında sıkışıp kalarak çok fazla zaman kaybettik ve hiçbir şey yapamadık."
"Bu denli karışık bir gridde çok fazla fırsatımız olabilirdi, ancak Lando'nun da pek iyi bir yarış geçirmediğini görüyorum; belki de doğru pakete sahip değildik." dedi.
Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Esteban Ocon, Alpine A522
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Ocon, Gasly ile takım arkadaşı olma fikrine kötü gözle bakmıyor
Albon: "Kariyerimin en zor yarışlarından biriydi"
Son Haberler
Seidl: "Bir haftalık arada toparlanacağız"
McLaren takım patronu Andreas Seidl, Spa'da puanın mümkün olmadığını ve Zandvoort'ta geri döneceklerini söyledi.
Mercedes, 2022 konseptini terk etme konusunda kararsızlık yaşıyor
Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, gelecek sene için sahip oldukları mevcut araç konseptinde değişiklik yapıp yapmama konusunda kararsızlık yaşadıklarını kabul etti.
Albon: "Arkamdaki trenin büyüdüğünü gördükçe, daha iyi hissettim"
Williams pilotu Alex Albon, Belçika GP'de arkasında oluşan 5 araçlık tren grubunu arkasında tutarak 1 puan almasının ardından çok mutlu olduğunu, bunun F1'deki en iyi yarışlarından birisi olduğunu söyledi.
F1, Zandvoort'taki oval bölümde DRS kullanımını deneyecek
Formula 1, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Hollanda GP'nin 1. antrenman seansında Zandvoort pistinin oval bölümünde DRS kullanımını test edecek.