Ricciardo: "Geçiş lastiklerine geçmem gerektiği açıktı"

Rusya GP son anlara kadar rutin bir şekilde ilerliyordu. Pite erken ya da geç girenler bir şekilde yarışı oldukları pozisyonda tamamlayacak gibi görünüyordu.

Ancak son 6 tura girerken yağmurun önce çise şeklinde gelmesi, ardından şiddetini arttırması yarışın seyrini değiştirdi. Pistin bir bölümünün kuruyken 5. virajdan itibaren aşırı ıslak olması pilotlar ve takımlar için yağmur lastiği kararını zorlaştırdı.

Yarışı uzun süre lider götüren McLaren pilotu Lando Norris, pite girenlerle sahip olduğu 50 saniyelik farka güvenerek ilk başta pite gelmedi ancak pistin gittikçe daha kaygan hale gelmesinin ardından en zararlı çıkan taraf oldu.

Ricciardo ise pite girme konusunda çok geç kalmadı. Yağmurdan önce 6. sırada bulunan Ricciardo, yarışı 4. sırada tamamladı.

Ricciardo, "Bakın ben tamamen kendi yaşadıklarıma göre konuşuyorum. Lando'nun yarışına dair medyadan bir şeyler duydum ancak ben tamamen kendi yarışıma göre konuşuyorum. Yarışın sonunda yağmurun gittikçe artıp artmayacağını soruyordum çünkü pistin bu bölümü (padok tarafı) hemen hemen kuruyken daha uzak tarafı ıslaktı. Bu konuda en iyi referans biziz."

"Bu yüzden 5. ve 7. viraj civarında aracı artık pistte tutamadığımı söyledim. Benim için geçiş lastiklerine geçmem gerektiği açıktı. 7. virajda neredeyse duvara vuruyordum. Benim için bu konuda hiç soru işareti yoktu. Telsizden pite gelmem gerektiğini söyledim."

"Bu yüzden normal olarak bu konuda en iyi kararı bizim vereceğimizi, pisti hissedenlerin biz olduğumuzu düşünüyorum. Ancak tekrarlamak gerekirse, ben Lando'nun durumu hakkında konuşmuyorum. En azından bugün benim için her şey açıktı. Şu an dönüp baktığımda muhtemelen bir tur daha erken girsek, daha iyi olurdu. Her şeye rağmen mükemmel bir karar vermemiş olduk. Ancak yine de doğru karardı." dedi.

Ricciardo, yarışın başında Lewis Hamilton'a karşı yaptığı savunmanın dışarıdan rahat göründüğünü ancak aslında zor olduğunu söyledi.

Ricciardo, "Muhtemelen her zaman dışarıdan daha rahat görünür. Burada zordu çünkü birinci viraja kadar çok uzun bir düzlük var. Bu yüzden virajdan çıkışlar çok iyiydi. Bir noktada önümdeki hava koridorunu kaybedeceğim için ayağımı gazdan çekmek zorunda kaldım. Ardından tüm iyi çalışma gitti. Başka bir pistte olsaydı, hava koridoru faydalı olabilirdi. Ancak yine de iyiydi. Pozisyonlar kaybettim ancak ardından yeniden kazandım. Birinci turda sanırım Alonso ve Lewis'i geçtim. Sonunda bazı savunmalar yapmak zorunda kaldım, bazı iyi geçişler oldu. Ardından Perez beni yakalayıp geçti. Yani bazı iyi ve pek iyi olmayan anlar vardı. Ancak bu konu üzerinde çalışmaya devam edeceğim." dedi.

Ricciardo, Monza'daki galibiyetinin hemen ardından yine güçlü bir yarış çıkararak 4. oldu. Kendisinin bu sonuçlardan cesaret alıp almadığı sorulduğunda McLaren pilotu, "Takım açısından konuşmam gerekirse, burada sizinle ne kadar fazla vakit geçirirsem ve konuşursam, o kadar bunu anlıyorum, sizin de bildiğiniz gibi, anlaşılana göre Lando'nun yarışı sonlara doğru biraz sıkıntılı olmuş ve anladığıma göre 1 ya da 2. olabilirmiş."

"Performans açısından bakarsak cesaretlenebiliriz ve bugün çok daha fazla puan kazanabilirdik. Neler olduğuna bakacağız. Benim için bazı anlar iyi, bazıları ise pek iyi değildi. Bu yüzden ben hâlâ araçta daha fazla hız bulma konusunda istekliyim. Monza'daki kadar rahat bir hafta sonu olduğunu düşünmüyorum." dedi.