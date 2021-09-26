Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Norris, Sochi'deki pit yolu olayından ötürü kınama aldı
Formula 1 / Rusya GP Haberler

Ricciardo: "Geçiş lastiklerine geçmem gerektiği açıktı"

Ekleyen:
, Şef Editör

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, Rusya GP'nin son turlarında pist üstünde yaşadıklarının ardından geçiş lastikleri için pite gelmeye karar verdiğini söyledi.

Ricciardo: "Geçiş lastiklerine geçmem gerektiği açıktı"

Rusya GP son anlara kadar rutin bir şekilde ilerliyordu. Pite erken ya da geç girenler bir şekilde yarışı oldukları pozisyonda tamamlayacak gibi görünüyordu.

Ancak son 6 tura girerken yağmurun önce çise şeklinde gelmesi, ardından şiddetini arttırması yarışın seyrini değiştirdi. Pistin bir bölümünün kuruyken 5. virajdan itibaren aşırı ıslak olması pilotlar ve takımlar için yağmur lastiği kararını zorlaştırdı.

Yarışı uzun süre lider götüren McLaren pilotu Lando Norris, pite girenlerle sahip olduğu 50 saniyelik farka güvenerek ilk başta pite gelmedi ancak pistin gittikçe daha kaygan hale gelmesinin ardından en zararlı çıkan taraf oldu.

Ricciardo ise pite girme konusunda çok geç kalmadı. Yağmurdan önce 6. sırada bulunan Ricciardo, yarışı 4. sırada tamamladı.

Ricciardo, "Bakın ben tamamen kendi yaşadıklarıma göre konuşuyorum. Lando'nun yarışına dair medyadan bir şeyler duydum ancak ben tamamen kendi yarışıma göre konuşuyorum. Yarışın sonunda yağmurun gittikçe artıp artmayacağını soruyordum çünkü pistin bu bölümü (padok tarafı) hemen hemen kuruyken daha uzak tarafı ıslaktı. Bu konuda en iyi referans biziz."

"Bu yüzden 5. ve 7. viraj civarında aracı artık pistte tutamadığımı söyledim. Benim için geçiş lastiklerine geçmem gerektiği açıktı. 7. virajda neredeyse duvara vuruyordum. Benim için bu konuda hiç soru işareti yoktu. Telsizden pite gelmem gerektiğini söyledim."

"Bu yüzden normal olarak bu konuda en iyi kararı bizim vereceğimizi, pisti hissedenlerin biz olduğumuzu düşünüyorum. Ancak tekrarlamak gerekirse, ben Lando'nun durumu hakkında konuşmuyorum. En azından bugün benim için her şey açıktı. Şu an dönüp baktığımda muhtemelen bir tur daha erken girsek, daha iyi olurdu. Her şeye rağmen mükemmel bir karar vermemiş olduk. Ancak yine de doğru karardı." dedi.

Ricciardo, yarışın başında Lewis Hamilton'a karşı yaptığı savunmanın dışarıdan rahat göründüğünü ancak aslında zor olduğunu söyledi.

Ricciardo, "Muhtemelen her zaman dışarıdan daha rahat görünür. Burada zordu çünkü birinci viraja kadar çok uzun bir düzlük var. Bu yüzden virajdan çıkışlar çok iyiydi. Bir noktada önümdeki hava koridorunu kaybedeceğim için ayağımı gazdan çekmek zorunda kaldım. Ardından tüm iyi çalışma gitti. Başka bir pistte olsaydı, hava koridoru faydalı olabilirdi. Ancak yine de iyiydi.  Pozisyonlar kaybettim ancak ardından yeniden kazandım. Birinci turda sanırım Alonso ve Lewis'i geçtim. Sonunda bazı savunmalar yapmak zorunda kaldım, bazı iyi geçişler oldu. Ardından Perez beni yakalayıp geçti. Yani bazı iyi ve pek iyi olmayan anlar vardı. Ancak bu konu üzerinde çalışmaya devam edeceğim." dedi.

Ricciardo, Monza'daki galibiyetinin hemen ardından yine güçlü bir yarış çıkararak 4. oldu. Kendisinin bu sonuçlardan cesaret alıp almadığı sorulduğunda McLaren pilotu, "Takım açısından konuşmam gerekirse, burada sizinle ne kadar fazla vakit geçirirsem ve konuşursam, o kadar bunu anlıyorum, sizin de bildiğiniz gibi, anlaşılana göre Lando'nun yarışı sonlara doğru biraz sıkıntılı olmuş ve anladığıma göre 1 ya da 2. olabilirmiş."

"Performans açısından bakarsak cesaretlenebiliriz ve bugün çok daha fazla puan kazanabilirdik. Neler olduğuna bakacağız. Benim için bazı anlar iyi, bazıları ise pek iyi değildi. Bu yüzden ben hâlâ araçta daha fazla hız bulma konusunda istekliyim. Monza'daki kadar rahat bir hafta sonu olduğunu düşünmüyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar
Norris, Sochi'deki pit yolu olayından ötürü kınama aldı

Önceki haber

Norris, Sochi'deki pit yolu olayından ötürü kınama aldı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Rusya GP: Yağmur son turlarda ortalığı karıştırdı, Hamilton 100. zaferini aldı!

3 s
2
Formula 1

Norris, yanlış pit kararının ardından galibiyeti kaçırdığı için "yıkılmış"

2 s
3
Formula 1

Verstappen: "Bu sonucu hiçbirimiz beklemiyorduk"

2 s
4
Formula 1

Norris, Sochi'deki pit yolu olayından ötürü kınama aldı

48 dk
5
Formula 1

Ricciardo: "Geçiş lastiklerine geçmem gerektiği açıktı"

21 dk
Son Haberler
Ricciardo: "Geçiş lastiklerine geçmem gerektiği açıktı"
F1

Ricciardo: "Geçiş lastiklerine geçmem gerektiği açıktı"

21dk
Norris, Sochi'deki pit yolu olayından ötürü kınama aldı
F1

Norris, Sochi'deki pit yolu olayından ötürü kınama aldı

48dk
Rusya'da günün pilotu Norris oldu
F1

Rusya'da günün pilotu Norris oldu

59dk
Gasly'e spin attıran Stroll, 10 sn zaman cezası aldı
F1

Gasly'e spin attıran Stroll, 10 sn zaman cezası aldı

1 s
Norris, yanlış pit kararının ardından galibiyeti kaçırdığı için "yıkılmış"
F1

Norris, yanlış pit kararının ardından galibiyeti kaçırdığı için "yıkılmış"

2 s
Son Videolar
2021 Rusya Grand Prix'si gridi 01:05
Formula 1
25 Eyl 2021

2021 Rusya Grand Prix'si gridi

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi 11:28
Formula 1
16 Eyl 2021

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor 02:45
Formula 1
16 Eyl 2021

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar 01:08
Formula 1
15 Eyl 2021

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar

Formula 1: Yas Marina pistindeki yenilikler 00:45
Formula 1
15 Eyl 2021

Formula 1: Yas Marina pistindeki yenilikler

Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Gasly'e spin attıran Stroll, 10 sn zaman cezası aldı Rusya GP
Formula 1

Gasly'e spin attıran Stroll, 10 sn zaman cezası aldı

Euroformula Open: Cem Monza'da iki ikincilik aldı, 3 yarışta da podyuma çıktı!
TÜRK SPORCULAR

Euroformula Open: Cem Monza'da iki ikincilik aldı, 3 yarışta da podyuma çıktı!

Hamilton: "100. F1 zaferime ulaşmam çok uzun sürdü" Rusya GP
Formula 1

Hamilton: "100. F1 zaferime ulaşmam çok uzun sürdü"

Çok Okunanlar Bugün

Rusya GP: Yağmur son turlarda ortalığı karıştırdı, Hamilton 100. zaferini aldı!
Formula 1 Formula 1

Rusya GP: Yağmur son turlarda ortalığı karıştırdı, Hamilton 100. zaferini aldı!

Norris, yanlış pit kararının ardından galibiyeti kaçırdığı için "yıkılmış"
Formula 1 Formula 1

Norris, yanlış pit kararının ardından galibiyeti kaçırdığı için "yıkılmış"

Verstappen: "Bu sonucu hiçbirimiz beklemiyorduk"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Bu sonucu hiçbirimiz beklemiyorduk"

Norris, Sochi'deki pit yolu olayından ötürü kınama aldı
Formula 1 Formula 1

Norris, Sochi'deki pit yolu olayından ötürü kınama aldı

Ricciardo: "Geçiş lastiklerine geçmem gerektiği açıktı"
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: "Geçiş lastiklerine geçmem gerektiği açıktı"

Verstappen: "Neden motor değiştirdiklerini Mercedes'e sormalısınız"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Neden motor değiştirdiklerini Mercedes'e sormalısınız"

Jerez WSBK: Toprak kazandı, şampiyonada Rea ile farkı 20'ye çıkardı!
World Superbike World Superbike

Jerez WSBK: Toprak kazandı, şampiyonada Rea ile farkı 20'ye çıkardı!

Sainz: "Doğru zamanda doğru kararı verdik"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Doğru zamanda doğru kararı verdik"

Son Haberler

Ricciardo: "Geçiş lastiklerine geçmem gerektiği açıktı"
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: "Geçiş lastiklerine geçmem gerektiği açıktı"

Norris, Sochi'deki pit yolu olayından ötürü kınama aldı
Formula 1 Formula 1

Norris, Sochi'deki pit yolu olayından ötürü kınama aldı

Rusya'da günün pilotu Norris oldu
Formula 1 Formula 1

Rusya'da günün pilotu Norris oldu

Gasly'e spin attıran Stroll, 10 sn zaman cezası aldı
Formula 1 Formula 1

Gasly'e spin attıran Stroll, 10 sn zaman cezası aldı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.