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Formula 1 / İtalya GP / Son dakika

Ricciardo: “Gasly galibiyeti hak etti”

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Ricciardo: “Gasly galibiyeti hak etti”
Ekleyen:
, Editör

Daniel Ricciardo, İtalya Grand Prix’sini kazanan Pierre Gasly’nin galibiyeti hak ettiğini söyledi.

İtalya GP’ye yedinci başlayan Renault sürücüsü Ricciardo, olaylı yarışı altıncı tamamladı.

Yarış sonrasında konuşan Avustralyalı sürücü, “Bugün şartlar bizim lehimize olsaydı bile, yeniden start, kırmızı bayrak gibi şeylerin olmasıyla durum kolay olmazdı.”

“Adrenalin depoluyorsunuz, sonrasında soğumaya çalışıyorsunuz ve ardından yine odaklanmanız gerekiyor. Mental olarak bu gerçekten zor. Yanlış anlamayın, bu eğlenceli. Bunu seviyorum, ancak zor.”

“Bu durumu koruyup ilk galibiyetini böyle geçişe müsait bir pistte almasından dolayı Pierre’e tebrikler, bunu hak etti.”

“Startım güzeldi. Sanırım biraz çime çıktım, ancak geçen sene Avustralya’daki gibi çukur yoktu. Sonrasında Ascari’de Valtteri’yi geçtim ve beşinciliğe yükseldim. İlk güvenlik aracı çıkana kadar Perez’le arayı koparmayıp Valtteri’yi arkada tutuyordum.”

“İkinci güvenlik aracında ilk olarak Charles’ın durumunu sordum, bariyerlere saplanmıştı, ben de durumunu merak ettim. Elbette güvenlik aracının çıkmasından hoşnut olmadım, ama yarışlar böyledir. İyi geri dönüş yaptık, her iki startta da yükseldik ve yapabileceğimin en iyisini yaptım ve bugün altıncı olabildik.”

 

“Yeniden startta geriye düşmek zorunda kalmak adil değilmiş gibi hissettiriyor, ancak bunu hareketli starttan daha çok sevdim. Çünkü bir şeyler yapma şansınız daha fazla, bu yüzden sevdim. İlk startım iyiydi, bundan dolayı ikincisinde özgüvenliydim. İkinci startta işlerin karışabileceğini de düşündüm, ancak iyi iş çıkardık.”

“Düşük yere basma gücü isteyen pistlerin, bizim sevdiğimiz tarz pistler olduğuna inanıyorum. Mugello ilginç, çokça yüksek hızlı viraj var. Mugello’da, Monza’ya ve Spa’ya göre biraz daha fazla yere basma gücü olacağını söyleyebilirim.”

“Yüksek yere basma gücü isteyen pistler, tipik olarak bizim için daha kötüydü, ancak Mugello’da neler olacağını göreceğiz. Ancak bu sene, buradaki gibi kaotik bir yarışın daha olabileceğine ikna oldum ve belki de daha iyi bir sonuç alırız.” ifadelerini kullandı.

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Seri Formula 1
Etkinlik İtalya GP
Editör Cem Özel

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