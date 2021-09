Ricciardo, galibiyetinin ardından Brown'dan Earnhardt'ın yarış kazandığı aracı istiyor

Avustralyalının McLaren ile 2021 ve sonrası için anlaşma imzalamasının ardından, Zak Brown, eğer ilk sezonunda podyuma çıkarsa, Daniel'a, Dale Earnhardt'ın yarış kazandığı NASCAR Chevrolet'lerinden birini sürmesine izin vereceğini söyledi.

Ricciardo podyuma çıkmakla kalmayarak, yarışı kazandı ve çizgiyi takım arkadaşı Lando Norris'in önünde geçerek, duble getirdi.

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Daniel Ricciardo, McLaren, 1st position, and Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, on the podium

Ricciardo, girilen bahiste sözü edilenden daha fazlasını yaparak, Earnhardt'ın aracını kalıcı olarak almasının adil olacağını söyledi.

Ricciardo speedcafe.com'a verdiği demeçte, "Belki arabayı alabilirim."

"Çünkü her zaman, podyuma çıkarsam arabayı sürebileceğimden bahsediyorduk. Hiç bir zaman kazanmaktan bahsetmedik."

"Ben, ona içebilmesi için ayakkabımı verdim, belki o da bana arabayı verir. İyi bir takas." diyerek gülümsedi.

Daniel Ricciardo bu zaferle, podyumun en üst basamağında duran 20. McLaren sürücüsü oldu ve şanlı gruba dahil oldu.

Daniel Ricciardo, McLaren, 1st position, Lando Norris, McLaren, 2nd position, and Zak Brown, CEO, McLaren Racing, celebrate on the podium with shoeys

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images