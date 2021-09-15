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Formula 1 Haberler

Ricciardo, galibiyetinin ardından Brown'dan Earnhardt'ın yarış kazandığı aracı istiyor

Daniel Ricciardo, İtalya Grand Prix'si zaferinden sonra yarış efsanesi Dale Earnhardt'a ait eski bir NASCAR aracını sürmeyi garantiledi. Fakat McLaren sürücüsü, Zak Brown'ın ona bundan daha fazlasını vereceğini umuyor.

Ricciardo, galibiyetinin ardından Brown'dan Earnhardt'ın yarış kazandığı aracı istiyor

Avustralyalının McLaren ile 2021 ve sonrası için anlaşma imzalamasının ardından, Zak Brown, eğer ilk sezonunda podyuma çıkarsa, Daniel'a, Dale Earnhardt'ın yarış kazandığı NASCAR Chevrolet'lerinden birini sürmesine izin vereceğini söyledi.

Ricciardo podyuma çıkmakla kalmayarak, yarışı kazandı ve çizgiyi takım arkadaşı Lando Norris'in önünde geçerek, duble getirdi.

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Daniel Ricciardo, McLaren, 1st position, and Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, on the podium

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Daniel Ricciardo, McLaren, 1st position, and Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, on the podium

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Ricciardo, girilen bahiste sözü edilenden daha fazlasını yaparak, Earnhardt'ın aracını kalıcı olarak almasının adil olacağını söyledi.

Ricciardo speedcafe.com'a verdiği demeçte, "Belki arabayı alabilirim."

"Çünkü her zaman, podyuma çıkarsam arabayı sürebileceğimden bahsediyorduk. Hiç bir zaman kazanmaktan bahsetmedik."

"Ben, ona içebilmesi için ayakkabımı verdim, belki o da bana arabayı verir. İyi bir takas." diyerek gülümsedi.

Daniel Ricciardo bu zaferle, podyumun en üst basamağında duran 20. McLaren sürücüsü oldu ve şanlı gruba dahil oldu.

Daniel Ricciardo, McLaren, 1st position, Lando Norris, McLaren, 2nd position, and Zak Brown, CEO, McLaren Racing, celebrate on the podium with shoeys

Daniel Ricciardo, McLaren, 1st position, Lando Norris, McLaren, 2nd position, and Zak Brown, CEO, McLaren Racing, celebrate on the podium with shoeys

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Bu grubun arasında, İngiliz takıma en çok galibiyeti getiren, Brezilyalı efsane Ayrton Senna da yer alıyor.

Ricciardo, üç kez dünya şampiyonu ile beraber bu gruba dahil olmanın, akıl almaz olduğunu söyledi.

Ricciardo, "İki kahraman ile beraber bir kaç şey daha var."

"Dale Earnhardt benim büyük kahramanlarımdan biri ve onun araçlarından birinin direksiyonuna geçmek, inanılmaz. Bu kesinlikle, rüyada olduğumu düşüneceğim bir an olacak."

"Diğer şey ise, eğer bencil konuşuyorsam özür dilerim ama, McLaren'ı düşündüğüm zaman aklıma Senna geliyor. Bu, eski bir anı."

"MTC'deki [McLaren Teknoloji Merkezi'ndeki] ödülleri gördüm. Şimdi aynı vitrinde benim adıma bir ödül bulunması, inanılmaz."

"Bunlar kesinlikle taktir edeceğim iki detay ve iki gerçek dışı an." diye ekledi.

Çeviren: Aybike Simay Erden

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