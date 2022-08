Ricciardo, Formula 1’e bir yıl ara vermeyi reddetmiyor

Haberi dinle

Belçika Grand Prix’si öncesinde, uzun süredir konuşulan Ricciardo ve McLaren ayrılığı doğrulandı. Avustralyalı pilotun 2023 sonuna kadar geçerli olan kontratı takımla ortak bir karar ile feshedildi. Ricciardo, bu senenin sonunda Woking merkezli takıma veda edecek.

Önümüzdeki sezon için Ricciardo’nun adı Alpine ve Haas ile anıldı ve iki takımın da deneyimli pilotla ilgilendiği gündeme geldi. Ancak önümüzdeki sene Formula 1’e ara vermeyi düşünüp düşünmediği sorulduğunda Ricciardo, “Eğer bana mantıklı gelirse, evet.”

“Benim ilgimi çeken tek yarış [serisi] bu ama eğer taşlar yerine oturmazsa ve bana mantıklı gelmezse, o zaman [ara vermeyi] isterim.”

“Hâlâ bu sporu çok seviyorum ve doğru şekilde yapmak istiyorum. Eğer buradaysam, bir amacım olsun istiyorum. Yani bu geleceğim için ne anlama gelir bilmiyorum ama doğru seçenek buysa, burada kalmak istiyorum.” cevabını verdi.

McLaren, geçtiğimiz haftalarda Ricciardo’ya tazminat ödeyip yerine Oscar Piastri’yi getirmeyi planladıklarını bildirdi. Avustralyalı pilot bu konudaki hayal kırıklığını şu sözlerle anlattı: “Takıma katıldığımda istediğimiz sonuçlar böyle değildi, bu istenmiyordu. Sadece bunu doğru şekilde yapamadık.”

“Çok fazla çaba harcadık ve aracı anlamak gibi zorlukları aşmaya çalıştık. Sadece zorlu geçen çok fazla hafta sonu oldu.”

“Bu iyi bir his değil ama bunu aşmaya çalışırken başımı dik tutabildim. Bazen denediğinizi ve sonucun istediğiniz gibi gelmediğini kabul etmeniz gerekiyor. Başarmayı denediğimiz için gurur duyuyorum.”

Ricciardo ve McLaren ayrılığı haftalardır gündemde olsa da resmi açıklama yeni yapıldı. Avustralyalı pilot, bu karar sürecinin nasıl ilerlediğini de anlattı.

Ricciardo, “Bu tek bir telefon konuşmasıyla olan bir şey değildi. Son birkaç aydır bunu konuşuyorduk ve durum her zaman 'ilk beşe gireceksin yoksa atılırsın' şeklinde değildi, daha çok beraber nasıl bunun işe yaramasını sağlayabiliriz diye bakıyorduk.”

“Çok fazla görüşme yapıldı ama endişe duyulacak bir nokta olduğunu da biliyorum çünkü elde ettiğim sonuçlar hepimizin beklediği seviyede değildi. Sorunları gidermek için aylarca konuştuk." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren, with engineers 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ricciardo, McLaren’da boşalan yere gelmesi beklenen diğer Avustralyalı pilot Piastri ve menajeri Mark Webber hakkında ise şu yorumlarda bulundu: “Gerçekten Oscar’ın geleceği nasıl olacak bilmiyorum. Bu sadece bir iş meselesi.”

“Mark, Oscar konusunda işini yapıyor. Bunu kişisel algılamıyorum. Elbette, diğer bir Avustralyalıyı destekleyeceğim.”

“Kendimi toparlamayı seviyorum ve bu yapabildiğimi düşündüğüm bir şey. Bu kariyerimde büyük bir an ama her zaman zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Her zaman kendinizi toparlamanız gerekiyor. Kimsenin mükemmel bir kariyeri yok ve bu yüzden, bununla başa çıkmayı öğrendim.”

“Bu ateş, bu inanç hâlâ benim içimde.”