Ricciardo: "Formula 1'e ara vermeye ihtiyacım var"

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Daniel Ricciardo'nun McLaren ile olan üç yıllık anlaşması, olması gerekenden bir yıl erken feshedilecek ve bundan ötürü Avustralyalı sürücü gelecek yıl boşa çıkacak.

Ricciardo, Alpine de dahil olmak üzere bazı takımlarla görüşse de, kendisine cazip gelen bir seçenek bulamamış durumda.

Şu anda gridde sadece Haas ve Williams'ta boş yer var fakat her iki takım da pek bir gelecek vadetmiyor. Hal böyle olunca Ricciardo, 2023 yılında, seriye bir yıl ara verme kararı aldı.

Ricciardo, Sky Sports ile yaptığı röportajda, spora birkaç aydır ara vermeyi ermediği düşündüğünü ve bunun kariyeri üzerinde pozitif bir etkisi olacağını söyledi.

Ricciardo, "Yaz tatilinin başından bu yana bu kararı düşünüyordum."

"Birkaç yarış daha yapmak istedim ama zaman geçtikçe bu molaya daha çok ihtiyacım olduğunu hissettim."

"Gelecek sezon için de elimde pek fırsat yoktu. Bir mola verip yeniden başlamamın zamanı gelmişti."

"Bence 2024'te daha iyi fırsatlar olacak. En azından bazı işaretler görebiliyorum ve kendimi bunun için hazırlıyorum."

"Planım şu anda kariyerime ara vermek ve 2024 yılında direksiyona geri dönmek." dedi.