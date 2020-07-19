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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, FIA'nın Stroll kararından sonra hayal kırıklığı yaşıyor

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Ricciardo, FIA'nın Stroll kararından sonra hayal kırıklığı yaşıyor
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
19 Tem 2020 13:57

Steiermark GP'de olan Lance Stroll/Daniel Ricciardo temasına verilen karar hakkında konuşan FIA yarış direktörü Michael Masi, hakemlerin karar konusunda farklı bir karar vermiş olabileceklerini kabul etti - bu da Avustralyalı pilotu hayal kırıklığına uğrattı.

Yarışın sonuna doğru girdikleri mücadele sırasında Stroll, Red Bull Ring'deki üçüncü virajda Ricciardo'yu dışarı kadar itmişti. İkili, start-finiş çizgisini yedinci ve sekizinci sırada geçtiler, ancak hakemler tarafından yapılan incelemede bu temasın bir yarış kazası olduğuna karar verildi ve Stroll yerini korudu.

Masi ve tüm hakemler tarafından, tüm hafta sonunu kapsayan yarış sonrası incelemelerde, bu tür bir kazanın bir daha yaşandığı takdirde, sonuçların resmileşmesinden önce iki sürücünün yer değiştirmesi gerekeceğine karar verildi.

Cuma günü Macaristan'daki sürücüler brifinginde tartışılan konu sırasında, incelemeler sonrasında hakemlerin fikrini değiştirdiği söylendi ve Ricciardo, puanlarını geri istediği konusunda bir şaka yaptı.

Motorsport.com'a konuşan Ricciardo şunları söyledi: "Eğer bugün bu olay tekrardan yaşanırsa, o zaman yer değiştireceğiz. Bence, verilen bilgilerden sonra, yanlış bir şey yaptıklarını kabul ettiler. Ancak pazar akşamı geçince ve pazartesi günü olunca, sonuçlar sabitleşiyor. Ve geri gidip sıra değiştiremiyorsunuz. Bu yüzden biraz hayal kırıklığı yaşıyorum."

"Sadece içimde, bu kararın böyle olmamış olabileceğinden dolayı biraz rahatlama var. Bu yüzden bunu kabul edebiliriz. Ancak o zamanda, daha net bir karar alınması gerekiyordu ve daha belirli bir düşünce yapısı kurulmalıydı."

"Ve yapılan konuşmalardan bazıları da benim pist dışına çıkıp, geri dönmüş olmam üzerineydi. Ancak belli bir şekilde, bu benim suçum değildi. Kendi keyfim için dışarı çıkmadım. Ve bunu tartıştık. Onlar, bu kararı farklı bir şekilde vereceklerini resmen kabul ettiler."

Ricciardo, hakemlerin, geçen seneki Avusturya Grand Prix'sinde Max Verstappen'in Charles Leclerc'i geçtiğinde yaşanan ve ceza verilmeyen olay ile, geçen hafta yaşanan olayın aynı olmadığınnı söyledi.

"Bu bana şu anda yardımcı olmuyor, veya birkaç gün önce de yardımcı olmadı, ancak bana göre geçen sene Leclerc/Verstappen arasında yaşanan olay ile benim olayın arasındaki farkı biliyorlardı, ve bu çok önemli bir etken, çünkü aynı virajda yaşandı."

"Ancak kararın getirisi çok farklı. Bu yüzden bunun şu anda farkına varmış olmaları, aynı etkiye sahip değil. Bence öncesinde, aynı olayın tekrardan yaşandığını zannettiler, bu yüzden de verilmesi gereken cezayı vermediler."

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Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

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