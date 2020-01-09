Ricciardo: "Ferrari söylentileri hep olacak"

Daniel Ricciardo, Formula 1 kariyerine HRT ile başladı ve daha sonra Toro Rosso ve ardından ise Red Bull'a geçti.

Red Bull akademisinden yetişen Avustralyalı pilot, aynı zamanda İtalyan kökenli bir aileden geliyor ve ismi uzun yıllardır Ferrari ile anılıyor.

2019 için Renault'dan gelen teklifi kabul ederek Fransız üreticiye geçen Ricciardo'nun 2020 sonunda Sebastian Vettel yerine Ferrari'ye geçeceği konuşulurken, Ricciardo bu söylentilerin her zaman kalacağına inanıyor.

"Muhtemelen bu tür söylentiler her zaman etrafta dolaşacak. Her zaman bir şekilde İtalyan kökenim nedeniyle beni bu takımla ilişkilendiriyorlar."

"Ama ben esas olarak buna olumlu yaklaşmaya çalışıyorum. Hakkında konuşmaları iyi bir şey. İsminizin orada kalmaya devam ettiğini gösteriyor."

Bununla birlikte Ricciardo, Renault'da kalmak istediğini de söyledi.

“Renault ile sözleşmem 2020'nin sonunda sona eriyor. Kişisel bir şey yok, sadece henüz geleceği tartışmadık çünkü çok erken görünüyor. Önümüzdeki sezonu iyi geçirmeyi ve takımda kalmayı istiyorum. Bence bu, en kolay ve en mutlu senaryo olacak, bunu istiyorum.”

"2021'de pek çok pilot takım değiştirecek ve Formula 1'de her şeyin çok değişeceğini düşünüyorum. Hemen hemen herkesin sözleşmesi bitiyor. Bu nedenle taraflar, her şeyin nasıl şekilleneceğini merak edecekler."

Ricciardo, yarışmayı bırakmasının ardından sporda yer almayacağını da söyledi.

"Sanırım uzaklaşmak isteyeceğim. Her zaman başka ilgi alanlarım vardı. Yarışmayı seviyorum ama diğer sporlarla da büyüdüm. Her şeyi başardıktan sonra yarışlardan uzaklaşmak güzel olurdu. Çünkü o zaman bu bölümü kapatırdım ve 'harika, hayatımın bu kısmı bitti' diye düşünürdüm. Neler olacağını göreceğiz."

"Farklı şeyler yapmakla ilgileniyorum. Hayatım boyunca kendimi bu spora bağlı olarak görmüyorum. Hayatım boyunca kesinlikle en büyük tutkum yarışlar oldu. Ama yarış araçları dışında başarılı olmak istediğim başka şeyler de vardı."

Ricciardo ilginç şekilde en zorlu rakibinin Valtteri Bottas olduğunu da söyledi.

"Bottas derdim çünkü alt kategorilerde birlikte çok fazla savaştık. Avrupa'da karting yapmadım. Bu yüzden 10 yaşından itibaren yarışmaya başladığım herhangi bir pilot yok. Ama Avrupa'da yarışmaya başladığımda Bottas da oradaydı ve aynı şampiyonadaydık. Birbirimizle yarıştık ve birlikte büyüdük. Aramızda hep büyük bir rekabet vardı."