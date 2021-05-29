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Formula 1 / Monako GP Haberler

Ricciardo: "Ferrari ile olan görüşmeler asla ileriye gitmedi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Daniel Ricciardo, geçmişte Ferrari ile görüştüğünü ancak görüşmelerin hiçbir zaman ikinci seviyeye geçmediğini söyledi.

Ricciardo: "Ferrari ile olan görüşmeler asla ileriye gitmedi"

Daniel Ricciardo'nun adı uzun süredir dönem dönem Ferrari ile anılıyordu ve geçen yıl Sebastian Vettel'in takımdan ayrılmasından sonra yine adı İtalyan ekiple anıldı.

Ancak Ferrari, tercihini daha genç bir isim olan Carlos Sainz'dan yana kullandı ve Ricciardo da McLaren'ın üç yıllık teklifini kabul etti.

Avustralyalı pilotun Ferrari'ye geçişi artık çok düşük bir ihtimal görünüyor.

ESPN ile olan röportajında Ricciardo, geçmişte Maranello merkezli ekiple görüştüğünü ancak görüşmelerin hiç ikinci aşamaya geçmediğini söyledi.

Ferrari ile olan görüşmeler hakkında konuşan Ricciardo, "Görüşmeler asla anlaşma imzalayacağımız bir noktaya gelmedi."

"Birkaç telefon görüşmesi oldu ama sözleşmenin süresi ve diğer sayılar gibi detayları hiçbir zaman görüşmedik."

"Şöyle söyleyebilirim: Sürekli temasta olduk fakat hiçbir zaman ikinci seviyeye geçmedik."

"Aramızda farklı görüşmeler oldu. Gridde belli bir süre boyunca İtalyan olmadığında, buna en yakın kişinin ben olarak görüldüğümü biliyorum ve insanlar iyi şekilde uyum sağlayabileceğimi düşünüyorlardı."

"Birbirimize uyum sağlar mıydık? Evet, öyle olduğunu düşünüyorum. Anlatması güzel bir hikaye olurdu."

"Çocukken yani henüz yarışmıyorken Ferrari'nin hayranıydım. Belki de tüm ailemiz Ferrari hayranıydı çünkü babam Sicilya'da dünyaya gelmişti. Fakat aynı zamanda babam büyük bir Senna taraftarıydı, bu yüzden Ferrari için yanıp tutuşmuyorduk."

"Bazı Ferrari ürünlerine sahiptim ama hayalim Ferrari için yarışmak değildi, hayalim her zaman Formula 1'e girmek oldu." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Kemal Şengül

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