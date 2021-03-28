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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: ''Ferrari çok güçlü görünüyor''

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Sıralama turları sonrasında konuşan Daniel Ricciardo, AlphaTauri ve Ferrari'nin kendilerinden daha hızlı göründüklerini söyledi.

Ricciardo: ''Ferrari çok güçlü görünüyor''

McLaren ikilisi Daniel Ricciardo ve Lando Norris, sıralama turlarında altıncı ve yedinci oldular.

Sıralama turları sonrasında günü değerlendiren Woking merkezli takımın pilotu Lando Norris günü şöyle özetledi: ‘’Bizim için makul bir gündü. Dün antrenmanlarda gördüklerimizin olası durmadığının farkındaydık. Yani, çok da şaşırmadık. Bence nerede olacağımızı biliyorduk.''

İngiliz pilot, AlphaTauri ve Ferrari'nin araçlarını bölebildiklerini de ekledi.

''AlphaTauri ve Ferrari pilotlarıyla mücadelede olacağımızı biliyorduk. İkisinin de önünde olmak güzel olurdu. Ancak onlar bugün çok güçlü görünüyordu, özellikle AlphaTauri çok hızlıydı. Ferrari de öyleydi ama en azından iki takımın da birer aracını geçtik. Bu yüzden bu bizim için iyi bir gündü. Tabii ki daha iyi olmasını da isterdik.’’

Sonrasında İngiliz takımın yeni pilotu Daniel Ricciardo da, McLaren'la geçirdiği ilk sıralama turunu şu şekilde değerlendirdi: ‘’Mercedes ve Red Bull’un arkasındaki grup çok yakındı. Büyük ihtimalle de sezon boyunca böyle olacak."

''Şahsen kaydettiğim ilerlemeden memnunum. Dün hâlâ hızlanmaya çalışıyordum, bugün ise her şey oldukça iyi ilerledi. Takım olarak da iyi sonuçlar aldık. Yarın yarışa iyi yerlerden başlayacağız ve puan toplamaya çalışacağız.’’ 

Ardından Ricciardo'ya McLaren'la katılacağı ilk yarışının nasıl hissettirdiği sorulduğunda, pilot uzun zamandır buradaymış gibi hissettiğini söyledi.

‘’Bu kesinlikle ilk yarıştan çok, daha uzun zamandır buradaymışım gibi hissettiriyor. Birkaç aydır çok çalıştık. Beni hızlandırma ve eğitme konusunda çok iyi bir iş çıkardıklarını düşünüyorum. Sporda tecrübeliyim ancak yeni bir çevreden en iyisini almaya çalışıyorum, bu zaman ve çaba gerektiriyor.''

''Bu zaman içinde gelişmeye devam edecektir. Yarın nasıl gider gitsin, pistte geçirdiğimiz gün sayısı düşünüldüğünde en iyi yerde olacağız. O yüzden bugün rahat hissediyorum.’’

Ricciardo son yıllarda en çok takım değiştiren sürücülerden bir tanesiydi. Bu sezon da birçok sürücü takım değiştirdi. Bazıları yeni takımlarına adapte olurken zorlandı, bazıları ise daha kolay süreçler yaşadı.

Takım değiştirmenin ne kadar zor olduğu sorulduğunda Avusturalyalı pilot, ‘’Bu bilmesi zor olan bir şey. Örneğin Renault’yla olan deneyimimde, özellikle ilk üç yarışta çok zorlanmıştım.''

''Üçüncü yarıştan sonra tamamen alıştığımı söylemiyorum ancak zorlanmalarımı aşmıştım. Bu geçmiş bir tecrübe. Şu anda, Renault’yla Melbourne’daki ilk yarışıma kıyasla daha rahat ve hazırlıklı hissediyorum.’' dedi.

Yeni takımı McLaren'da da dövme gibi iddialara girecek mi sorusuna ise şunları söyledi: ‘’Hayır, McLaren için dövme planım yok. Başka bir şeyler düşüneceğim. Andreas, güvendesin! Ancak dürüst olmak gerekirse, Cyril hâlâ dövmeyi yaptırmadı. Onunla başlayacağım.’’

Daniel Ricciardo, dünkü sıralama turlarında iyi performans gösteren Ferrari ve AlphaTauri'ye şaşırmadığını dile getirdi.

‘’Hayır, hiç şaşırmadım. Sezon öncesi testlerde de çok hızlılardı. Bence bugün de, AlphaTauri’nin hızı etkileyiciydi. Birinci bölümde yaptığımız ilk turda, onlar galiba ikinci ve beşinci sıradalardı, bizden çok daha hızlılardı. Bu yüzden ikimiz de tekrar tur atmak zorunda kaldık. Yani şaşırmadım. Bence çok iyi durumda görünüyorlar.''

''Ferrari de çok güçlü görünüyor. Bu da bir sürpriz değil. Bugün de bizim biraz daha önümüzde olduklarını belgelediler. Bence bunu yarış günü değiştirebiliriz. Ancak şimdilik, bizden daha hızlılar.’’

Son olarak da bugünkü yarış stratejilerinden bahseden Avusturalyalı pilot, Pierre Gasly'yi avlamaya ve pozisyonlarını en yukarıya taşımaya çalışacaklarından bahsetti.

‘’Charles geçen sene güçlü bir sıralama turları geçirdi. Burada da dördüncüydü. Ancak geçtiğimiz sezon yarış hızları yoktu, bu yıl farklı olabilir. Bence Charles bütün yarış boyunca bir hedef olacak. Aynı zamanda Pierre’i de orta hamurlarda son bölüme geçebilecek kadar hızlıydı. Ancak bu yüzden yarışın başında daha zayıf olacak. Bu yüzden hedefimiz Pierre’i geçmek ve pozisyonumuzu en yukarı taşımaya çalışmak olacak.’’

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Editör Betim Aker

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