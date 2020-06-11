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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "F1'in ters grid gibi karmaşık fikirlere ihtiyacı yok"

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Ricciardo: "F1'in ters grid gibi karmaşık fikirlere ihtiyacı yok"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik
11 Haz 2020 11:23

Daniel Ricciardo, Formula 1'in ters gridle sıralama yarışı gibi fikirlere ihtiyacı olmadığını, bu tür fikirlerin işleyişi karmaşık hale getireceğini düşünüyor.

F1'in patronları, bu sene iki defa yapılacak yarışlarda bir süredir değerlendirilen ters gridle sıralama yarışı gibi fikirleri değerlendirmek istedi ancak bu değişiklik için tüm takımların onay vermesi gerekiyordu ve Mercedes fikre karşı çıktı.

Ricciardo, "Ben her zaman eski kafalı birisi değilim ancak ters grid fikrinin sporu değiştirme listesinde öncelikler arasında olduğunu düşünmüyorum."

"Bazı taraftarların 'Evet, hızlı olan pilotların arkalardan yükselmeye çalışması harika olur' demelerini anlayabiliyorum."

"Ancak bunun işe yaramayacağı çok fazla senaryo var ve bu tür kurallarla her şey biraz karışık hal alabilir."

"Şu anda benim oturduğum yerden konuştuğum gibi bakış açısına sahip olursak, bu heyecan verici olabilir."

"Ancak saf ve gerçek yarış açısından bakarsak, buna ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Bunu söylemek zorundayım." dedi.

Bu fikir reddedildi ancak F1'in patronları aynı pistte gerçekleştirilecek yarışlarda ikinci yarışın ilkinin aynısı olması ihtimali nedeniyle böyle fikirlerin değerlendirilmesini istiyordu.

Red Bull'un takım patronu Christian Horner da bu endişeleri kabul ediyor.

Motorsport.com'a konuşan Horner, "Sorun şu ki aynı formatı aynı pistte uyguladığımızda sonuçlar muhtemelen çok benzer olacak."

"Farklı bir şey denemek için ideal fırsattı. Yapılacak değişiklik sezon ortasında değil de sezonun başından itibaren belli olursa, bu konuda bir sorun olmaz."

"Ne yazık ki bir takım buna karşı çıktı. Bu yüzden bu fırsatı kaybetmek kötü olacak." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Luke Smith

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