Ricciardo, F1'in sosyal medya stratejisine karşı öfkeli

McLaren pilotu, F1’in sporun diğer unsurlarına odaklanmak yerine kazaları yücelten tutumunu düzeltmesi gerektiğini düşünüyor.

Geçen yıl Ricciardo, Bahreyn'deki Romain Grosjean'ın ölümcül kazasının görüntülerinin tekrar tekrar oynatılmasındaki hoşnutsuzluğunu dile getirmek için F1 yöneticileriyle konuşmuştu.

Şimdi ise Square Mile Dergisi ile yaptığı röportajda Ricciardo, F1'in çizgiyi aşmaya devam ettiğini düşündüğünü söyledi.

"Sanırım geçen yıl F1, sosyal medya hesaplarından 'Yılın En İyi 10 Anı' diye bir video yükledi ve bu videodakilerin 8'i sürücülerin kaza anlarıydı."

"Bunu izlediğimde gerçekten gözlerime inanamadım. Belki 12 yaşındaki çocuklar bu tür içeriği görmek isterler ve bu harika çünkü daha bir şey bilmiyorlar ama biz çocuk değiliz. Sadece daha bundan daha iyisini yapmalarını istiyorum. Bundan daha iyisini yapmalılar."

Ricciardo, Netflix’in Drive to Survive serisinin piyasaya çıkmasının ardından daha çok izleyici çekebilmek için sporun dinamiklerinde değişiklikler olduğunu fark etti.

“Bence Drive to Survive’ın ilk sezonu çok güzeldi. Serinin yayınlanmasının ardından Amerika’ya bir seyahate çıkmıştım ve o zaman ilk kez insanlar beni gerçekten fark etmeye başlamışlardı. İnsanlar yanıma gelip beni bu seriden tanıdıklarını söylüyorlardı.”

“Bu yüzden gerçekten işimize yaradığını kesinlikle söyleyebilirim. Sosyal medyadaki takipçi sayıları bir anda çok arttı. Bize ve spora çok faydası dokundu.”

"İkinci sezonda ise biraz zorladıklarını hissettiğim bazı bölümler ve kısımlar vardı."

"Ben ve [Carlos] Sainz arasında biraz rekabet yaratmaya çalışmışlardı ve gerçekte böyle bir şey yoktu. Yani, o benim için herkesle aynı derecede bir rakip. Ona karşı kişisel bir kin beslemiyordum ama bence [Netflix] bir şey elde etmek istedi, bu yüzden bana, Carlos hakkında bir sürü soru yöneltildi.

"Belki kimse fark etmedi ama bizim aramda hiçbir zaman sorun yoktu. Carlos'un aksine sevmediğim başka insanlar var, Carlos'a gelirsek ise 60 yaşında gibi giyinmesinin dışında oldukça iyi biri."

Ricciardo, F1'in pazarlama ve iletişim direktörü Ellie Norman ile yaptığı uzun bir sohbet sırasında geçen yıl Bahreyn'deki Grosjean'ın kazasının görüntüleri hakkındaki endişelerini ve düşüncelerini paylaştığını söyledi.

"Bence çok anlayışlıydı ve düşüncelerimi de kabul etti sanırım."

"Beni terslemedi, sanırım dinlemeye ve neyi daha farklı yapabileceklerini anlamaya çalışıyordu. Aynı zamanda bu görüntüleri neden yayınladıklarını da anlattı."

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