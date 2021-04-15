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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, F1'in kaza görüntülerini kullanması hakkındaki yorumlarını açıkladı

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McLaren pilotu Daniel Ricciardo, Formula 1'in sosyal medya ekibini eleştirirken kullandığı "agresif" dil için özür diledi ama görüşünün hâlâ sporun tanıtımı için kazaların aşırı kullanıldığı yönünde olduğunu söyledi.

Ricciardo, F1'in kaza görüntülerini kullanması hakkındaki yorumlarını açıkladı

Bir İngiliz dergisi olan Square Mile ile yaptığı röportajda Ricciardo, F1'in tanıtım içeriğinde çok fazla kaza görüntüsü kullandığını ve bunun yerine sporun gerçekten iyi olan unsurlarına daha güçlü bir vurgu yapılması gerektiğini söyledi.

"Sanırım geçen yıl F1, sosyal medya hesaplarından 'Yılın En İyi 10 Anı" diye bir video yükledi ve bu videodakilerin 8'i sürücülerin kaza anlarıydı."

"Bunu izlediğimde gerçekten gözlerime inanamadım. Belki 12 yaşındaki çocuklar bu tür içeriği görmek isterler ve bu harika çünkü daha bir şey bilmiyorlar ama biz çocuk değiliz. Sadece bundan daha iyisini yapmalarını istiyorum. Bundan daha iyisini yapmalılar."

Bu hafta sonu Imola'daki Emilia Romagna Grand Prix'sinin öncesinde Perşembe günkü FIA basın toplantısında konuşan Ricciardo, kullandığı sert söylemlerden pişman olduğunu söyledi.

Ricciardo, "Kesinlikle kelime seçimim daha iyi olmalıydı." 

"Şüphesiz elimde olsa dediklerimi geri alırdım. Çok saldırgan konuşmuştum."

"Bu kadar uzun süredir bu sporun içinde olan biri olarak bunu daha iyi yapmam gerekirdi. O zaman bana öyle gelmese bile, alakasız konuşabiliyorum ve dediklerimin başka bir tarafa çekilebileceğini biliyorum ve bu yüzden bundan daha iyisini yapmalıyım."

"Bunu söylediğimi inkar etmiyorum ama bunu söylediğim ton her zaman o anda olduğu gibi gösterilmiyor."

"Bu sadece benle ilgili de olabiliyor. Bazen röportajı yapan kişiyle fazla rahat konuşuyorum ve bunu biraz hafife alıyorum."

Ricciardo kelime seçimi için özür dilerken F1'in tanıtım politikaları hakkındaki görüşünün aynı kaldığını belirtti.

Avustralyalı pilot ilk olarak, Ricciardo'nun TV yayını sırasında aşırı derecede tekrarlandığını hissettiği Romain Grosjean'ın geçen yılki dehşet verici Bahreyn kazasının ardından F1 ile yaptığı toplantıda bu konudaki düşüncelerini dile getirdi.

"Geçen yılın, F1 için harika bir yıl olduğunu hissettim." diye devam etti.

"Podyuma çıkan birçok farklı isim vardı, çok heyecan verici yarışlar vardı, kesinlikle sıkıcı bir sezon değildi."

"Ayrıca birçok sürücünün bireysel performansıyla büyük başarılar ortaya çıkarması için muhtemelen daha fazla yer vardı. Bazı muhteşem mücadeleler olsun ya da olmasın; sadece kazaların aksine, anlatılması gereken daha iyi hikayeler olduğuna inanıyorum."

"Bu açıkça benim kişisel düşüncem ama sporumuzun bundan daha iyi olduğunu hissediyorum, sadece kazaları göstermekten daha iyi olduğumuzu biliyorum."

"Dünyanın en yetenekli sürücüleri olduğumuza inanıyorum ve bu harika araçları sürüyoruz. Yani normalde, bir kaza yeteneklerimizi daha az yansıtıyor. Kesinlikle hata yaparız ancak kontrol bende olsaydı muhtemelen iyi anları daha fazla vurgulardım."

"Özür diledim, en azından bu yorumlarda kullandığım dilim için ama sonuçta genel olarak biraz yönlendirme şansım olsaydı neler yapacağımı söyledim."

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Editör Selin Elif Köse

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