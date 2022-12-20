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Formula 1 Haberler

Ricciardo: "Hulkenberg, ilham kaynağım olabilir"

Daniel Ricciardo, son dönüşünün ardından Nico Hulkenberg için bir isim değişikliği öneriyor ve onu 'kapının tamamen kapanmayacağının' kanıtı olarak görüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Ricciardo: "Hulkenberg, ilham kaynağım olabilir"
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Ricciardo, McLaren'dan erken ayrılmasının ardından Formula 1'de kenarda bir sezon geçirmeye hazırlanıyor ve 2023'te orta sıralardan bir takımla yarışmak yerine Red Bull'un üçüncü pilotu olmayı kabul etti.

Ricciardo gridden ayrılırken, Hulkenberg ilk kez olmasa da gride gelen pilotlardan biri.

Hulkenberg'in geri dönüşü çok eskilere dayanıyor: 2010 sonunda Williams'tan ayrıldıktan sonra 2012'de Force India ile geri döndü. Daha sonra Racing Point ve Aston Martin'in yedek pilotu olan Hulkenberg, 2020 Britanya, 70. Yıldönümü ve Eifel GP'lerinin yanı sıra 2022 Bahreyn ve Suudi Arabistan GP'lerinde yedek pilot olarak yer aldı.

Şimdi Hulkenberg, 2023'te Haas ile tam zamanlı olarak gridde olacak.

"Bu aşamada ona 'Nico Hulkenback' de diyebilirsiniz" diyen Ricciardo, Alman pilotun yanı sıra Fernando Alonso ve Kevin Magnussen gibi isimlerin de, deneyimli bir pilotun tekrar gridde yer almasının mümkün olduğunun örnekleri olduğunu düşünüyor.

Daniel Ricciardo, McLaren

Daniel Ricciardo, McLaren

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Crash.net'e konuşan Ricciardo, “Adını Hulkenback olarak değiştirmemiz gerekiyor, çünkü pek çok kez geri döndü."

“Açıkçası kendimi herkesten daha iyi tanıyorum ve neye ihtiyacım olduğunu ya da neyin bana yardımcı olacağı gibi şeyleri biliyorum, bu yüzden bir yıl ara verme konusunda kendime güveniyorum çünkü bunun bana ne kadar iyi geleceğini biliyorum."

“Ama elbette başka örnekler gördüğünüzde -Alonso veya Magnussen gibi- bu biraz güven verici oluyor."

“Hepimiz farklı yapılara sahibiz ve bir yıl ara vermek hepimiz üzerinde farklı etkiler yaratabilir ama ben her zaman yarışmayı seven Alonso'ya bakıyorum ve o ara verip geri dönüyor."

"Kendimi biraz daha fazla uzaklaştırmamın kişisel olarak beni daha da güçlü yapacağını ve bundan fayda sağlayacağımı hissediyorum."

“Uzun lafın kısası, bu tür şeyler beni cesaretlendiriyor. Doğru şeyi yaptığımı hissediyorum ve bu benim için pastanın üzerindeki krema gibi." dedi.

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