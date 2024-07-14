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Formula 1

Ricciardo, F1'deki geleceğinin pamuk ipliğine bağlı olduğunu kabul etti

Daniel Ricciardo, Formula 1 geleceği hakkındaki soruların haklı olduğunu kabul etti. Zor durumdaki Avustralyalı pilot, 2025 için koltuğunu güvence altına almak adına zamana karşı yarışıyor.

Neva Ünsaldı
Daniel Ricciardo, RB F1 Team

Daniel Ricciardo, RB F1 Team

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

34 yaşındaki Ricciardo’ya Red Bull'un genç takımı olan RB'de bir fırsat verildi ve güçlü performanslar göstererek gelecek yıl Max Verstappen'in takım arkadaşı olarak dünya şampiyonu takıma dönüş kapısını açması umuluyordu.

Ancak, Ricciardo’nun 2024'e yaptığı yavaş başlangıç, Red Bull'un Sergio Perez ile devam etmesine neden oldu ve dikkatler Ricciardo'nun RB'deki yerine çevrildi, çünkü genç Yeni Zelandalı sürücü Liam Lawson onun peşinde.

Ancak F1'in resmi web sitesi ile yaptığı bir röportajda, Ricciardo sadece kontrol edebileceği şeylere odaklandığını söyledi.

"Kendime bunu söylüyorum."

"Spor şimdi çok rekabetçi. Evet, bu spor/işte pazarlama ve diğer şeyler de var. Ancak günün sonunda, kronometre yalan söylemez ve bu, bunu daha uzun süre yapmanın en iyi yolu." dedi Ricciardo.

Ricciardo, son dört yarışın üçünde takım arkadaşı Yuki Tsunoda'yı geride bıraktı, ancak son olarak Britanya Grand Prix'sinde kötü bir sıralama stratejisi yüzünden üzücü bir sonuçla karşılaştı.

Daniel Ricciardo, AlphaTauri VCARB01

Daniel Ricciardo, AlphaTauri VCARB01

Fotoğraf: Erik Junius

Avustralyalı pilot, F1 sezonunun ikinci yarısına girerken onu motive eden şeyi açıkladı.

"Bu bir hayal kırıklığı çünkü aynaya baktığımda bunu çok, çok iyi yapabileceğimi söylüyorum, peki bunu tutarlı bir şekilde yaptığımdan nasıl emin olabilirim? Çünkü eğer yaparsam, gülüyorum. Ama bu olumsuzdan çok olumlu bir şey."

"Bu işi eskisi kadar iyi yapamayacağım günler de olacak, ancak bu tek tük iyi günlerin hala harika bir şeyler yapabilecek kapasiteye sahip olmayı tercih ederim çünkü bu, hala büyük şeyler yapma yeteneğimin olduğunu gösteriyor ve sonra bunu daha sık açığa çıkarmak bana kalmış.”

"Önümüzde zor günler olacak, düşüşler olacak, ama bir yarış haftasının heyecanını hala seviyorum, bu fırsata sahip olmayı seviyorum.”

"Merak ediyorum; bu hafta öne çıkan bir hafta olabilir mi, özel bir şey olabilir mi? Hala olabileceğine inanıyorum, bu yüzden o heyecan hala var ve devam ediyor.”

"Rekabet harika. Tabii ki daha önce kazandım ve kazanmaktan daha çok sevdiğim bir şey yok, ama şu anda puan almak bizim küçük zaferimiz, şu an bizim mücadelemiz bu.”

"Eğer bunu başardıysam, pistten mutlu ayrılacağım ve eminim ki eğleneceğim." diye ekledi Ricciardo.

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