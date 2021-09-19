Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Massa: "Verstappen, Hamilton'la yarışırken risk almalı"
Formula 1 Haberler

Ricciardo, F1'deki "en duygusal galibiyetleri" hakkında konuştu

Ekleyen:
, Editör

2021 İtalya Grand Prix'sinin galibi Daniel Ricciardo, bu galibiyetinin de 2018 Monako kadar iyi hissettirdiğini söyledi.

Ricciardo, F1'deki "en duygusal galibiyetleri" hakkında konuştu

 Geçtiğimiz hafta Monza'da yapılan yarışta podyumdaki en yüksek basamağa çıkmayı başaran Ricciardo, 3 yıl aranın ardından tekrar galibiyete ulaştı ve Woking merkezli takım, Lando Norris'in de ikinci olmasıyla son 10 yıl içinde ilk kez duble yapmış oldu.

Bundan önceki son galibiyetini 2018 yılında Monte Carlo sokaklarında kazanmış olan Avustralyalı pilot, Monako'daki galibiyetine hiçbir yarışın yaklaşamayacağını düşündüğünü fakat Monza'nın bu duygusal seviyeye yaklaştığını söyledi.

Resmi McLaren internet sitesine konuşan Ricciardo şu ifadeleri kullandı: ''Bu, 2018 Monako'dakiyle aynı seviyedeydi.''

''Orada iki yıl öncesinde başıma gelenlerden dolayı o galibiyetimin asla başkasıyla kıyaslanamayacağını düşündüm. Ancak Monza da en az onun kadar iyi hissettirdi.''

''Kişisel olarak yükseklerde hissettim ancak aynı zamanda yanımdaki insanlar da uçuyordu. Röportajları yaptığımı hatırlıyorum ve bazılarında orada değilmişim gibiydi. Bu inanılmazdı.''

Bu galibiyet, McLaren pilotunun düzenli olarak takım arkadaşı Norris tarafından geçilmesiyle yaşadığı sıkıntılı dönemin ardından geldi ve Avustralyalı pilot, bu yıl bazı geceler uyumakta zorlandığını söyledi.

Ricciardo, ''Evet kesinlikle. Bu geceleri uykularımı kaçırıyor.''

''Ancak bence güçlü yönlerimden biri hayal kırıklığıyla mücadele edip sonrasında ilerleyebilmem. Bunu içime gömdüğümü söylemiyorum. Bunu belirliyorum ve bundan öğrenmeye çalışıyorum.''

''Eğer bir Pazar günü korkunç geçiyorsa, Pazar gecesi çok sinirleniyorum ve muhtemelen o gece harika uyumuyorum. Ancak Pazartesi günü 'tamam, hadi saldıralım çünkü 12 saat önce hissettiğim şeyleri tekrar hissetmek istemiyorum' diye düşünüyorum.''

''Bu histen nefret ediyorum ve bu yüzden de 'tekrar bu konuma düşmemek için ne yapmam gerekiyor' diye düşünüyorum ve sonrasındaki motivasyonum da bu oluyor.'' dedi.

paylaşım
yorumlar
Massa: "Verstappen, Hamilton'la yarışırken risk almalı"

Önceki haber

Massa: "Verstappen, Hamilton'la yarışırken risk almalı"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor

23 s
2
Formula 1

Stewart: "Verstappen en hızlı sürücü, ama hâla çaylak"

5 s
3
Formula 1

Massa: "Verstappen, Hamilton'la yarışırken risk almalı"

1 s
4
World Superbike

Barcelona Supersport 300: Bahattin son turda nefes kesti!

2 s
5
Formula 1

Leclerc: "Verstappen şampiyonluk için hazır olduğunu gösteriyor"

2 s
Son Haberler
Ricciardo, F1'deki "en duygusal galibiyetleri" hakkında konuştu
F1

Ricciardo, F1'deki "en duygusal galibiyetleri" hakkında konuştu

15dk
Massa: "Verstappen, Hamilton'la yarışırken risk almalı"
F1

Massa: "Verstappen, Hamilton'la yarışırken risk almalı"

1 s
Leclerc: "Verstappen şampiyonluk için hazır olduğunu gösteriyor"
F1

Leclerc: "Verstappen şampiyonluk için hazır olduğunu gösteriyor"

2 s
Horner: "Red Bull 2023'te Albon'u geri isteyebilir"
F1

Horner: "Red Bull 2023'te Albon'u geri isteyebilir"

3 s
Stewart: "Verstappen en hızlı sürücü, ama hâla çaylak"
F1

Stewart: "Verstappen en hızlı sürücü, ama hâla çaylak"

5 s
Son Videolar
Grand Prix Greats – 2021 İtalya GP'den en iyi fotoğraflar 03:53
Formula 1
18 Eyl 2021

Grand Prix Greats – 2021 İtalya GP'den en iyi fotoğraflar

F1: Monza'da öğrendiğimiz 6 önemli şey 09:33
Formula 1
17 Eyl 2021

F1: Monza'da öğrendiğimiz 6 önemli şey

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi 11:28
Formula 1
16 Eyl 2021

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor 02:45
Formula 1
16 Eyl 2021

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar 01:08
Formula 1
15 Eyl 2021

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar

Daha fazlası
Betim Aker
Steiner, Mazepin'in ''kötü çocuk'' imajının azaldığını düşünüyor
Formula 1

Steiner, Mazepin'in ''kötü çocuk'' imajının azaldığını düşünüyor

Ricciardo: ''Sprintte beşinci olmak istemiyorum'' İtalya GP
Formula 1

Ricciardo: ''Sprintte beşinci olmak istemiyorum''

Bottas: ''Araç bu hafta sonu çok iyi'' İtalya GP
Formula 1

Bottas: ''Araç bu hafta sonu çok iyi''

Çok Okunanlar Bugün

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor
Formula 1 Formula 1

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor

Stewart: "Verstappen en hızlı sürücü, ama hâla çaylak"
Formula 1 Formula 1

Stewart: "Verstappen en hızlı sürücü, ama hâla çaylak"

Massa: "Verstappen, Hamilton'la yarışırken risk almalı"
Formula 1 Formula 1

Massa: "Verstappen, Hamilton'la yarışırken risk almalı"

Barcelona Supersport 300: Bahattin son turda nefes kesti!
World Superbike World Superbike

Barcelona Supersport 300: Bahattin son turda nefes kesti!

Leclerc: "Verstappen şampiyonluk için hazır olduğunu gösteriyor"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Verstappen şampiyonluk için hazır olduğunu gösteriyor"

WSBK Barselona: İkinci yarışı Rinaldi kazandı, Toprak ikinci!
World Superbike World Superbike

WSBK Barselona: İkinci yarışı Rinaldi kazandı, Toprak ikinci!

WSBK Barselona: Superpole yarışında zafer Rea'in, Toprak ikinci oldu
World Superbike World Superbike

WSBK Barselona: Superpole yarışında zafer Rea'in, Toprak ikinci oldu

MotoGP Misano: Quartararo zorladı, Bagnaia arka arkaya ikinci kez kazandı!
MotoGP MotoGP

MotoGP Misano: Quartararo zorladı, Bagnaia arka arkaya ikinci kez kazandı!

Son Haberler

Ricciardo, F1'deki "en duygusal galibiyetleri" hakkında konuştu
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, F1'deki "en duygusal galibiyetleri" hakkında konuştu

Massa: "Verstappen, Hamilton'la yarışırken risk almalı"
Formula 1 Formula 1

Massa: "Verstappen, Hamilton'la yarışırken risk almalı"

Leclerc: "Verstappen şampiyonluk için hazır olduğunu gösteriyor"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Verstappen şampiyonluk için hazır olduğunu gösteriyor"

Horner: "Red Bull 2023'te Albon'u geri isteyebilir"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Red Bull 2023'te Albon'u geri isteyebilir"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.