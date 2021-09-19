Ricciardo, F1'deki "en duygusal galibiyetleri" hakkında konuştu

Geçtiğimiz hafta Monza'da yapılan yarışta podyumdaki en yüksek basamağa çıkmayı başaran Ricciardo, 3 yıl aranın ardından tekrar galibiyete ulaştı ve Woking merkezli takım, Lando Norris'in de ikinci olmasıyla son 10 yıl içinde ilk kez duble yapmış oldu.

Bundan önceki son galibiyetini 2018 yılında Monte Carlo sokaklarında kazanmış olan Avustralyalı pilot, Monako'daki galibiyetine hiçbir yarışın yaklaşamayacağını düşündüğünü fakat Monza'nın bu duygusal seviyeye yaklaştığını söyledi.

Resmi McLaren internet sitesine konuşan Ricciardo şu ifadeleri kullandı: ''Bu, 2018 Monako'dakiyle aynı seviyedeydi.''

''Orada iki yıl öncesinde başıma gelenlerden dolayı o galibiyetimin asla başkasıyla kıyaslanamayacağını düşündüm. Ancak Monza da en az onun kadar iyi hissettirdi.''

''Kişisel olarak yükseklerde hissettim ancak aynı zamanda yanımdaki insanlar da uçuyordu. Röportajları yaptığımı hatırlıyorum ve bazılarında orada değilmişim gibiydi. Bu inanılmazdı.''

Bu galibiyet, McLaren pilotunun düzenli olarak takım arkadaşı Norris tarafından geçilmesiyle yaşadığı sıkıntılı dönemin ardından geldi ve Avustralyalı pilot, bu yıl bazı geceler uyumakta zorlandığını söyledi.

Ricciardo, ''Evet kesinlikle. Bu geceleri uykularımı kaçırıyor.''

''Ancak bence güçlü yönlerimden biri hayal kırıklığıyla mücadele edip sonrasında ilerleyebilmem. Bunu içime gömdüğümü söylemiyorum. Bunu belirliyorum ve bundan öğrenmeye çalışıyorum.''

''Eğer bir Pazar günü korkunç geçiyorsa, Pazar gecesi çok sinirleniyorum ve muhtemelen o gece harika uyumuyorum. Ancak Pazartesi günü 'tamam, hadi saldıralım çünkü 12 saat önce hissettiğim şeyleri tekrar hissetmek istemiyorum' diye düşünüyorum.''

''Bu histen nefret ediyorum ve bu yüzden de 'tekrar bu konuma düşmemek için ne yapmam gerekiyor' diye düşünüyorum ve sonrasındaki motivasyonum da bu oluyor.'' dedi.