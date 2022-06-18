Ricciardo, F1'deki dans partnerini McLaren'da yeniden buldu mu?

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McLaren'da geçirdiği 1.5 sene boyunca genel olarak zorlanan ve takım arkadaşı Lando Norris'in gölgesinde kalan Ricciado için sonunda işlerin daha iyiye gideceği yönünde umut ortaya çıktı.

Ricciardo'nun Bakü'deki yükselen performansı sonucunda McLaren, yarışta takım emirleri uygulamak zorunda kaldı. O yarışta Ricciardo'nun aracından nasıl maksimumu alabileceğini daha iyi anladığı görüşü ortaya çıktı.

Ricciardo için son birkaç ondalığı bulmak pek kolay olmadı çünkü sorun daha çok detaylarda yer alıyordu.

Ricciardo, bazen araçla bütünleşmenin bilgisayar ekranında görünen verilerden daha fazlası olduğunu, her şeyin hislere bağlı olduğunu söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Ricciardo, "Bir yarış pilotu olarak, rekabetten ve rekabetçi olmaktan keyif alırız. Ama bence aynı zamanda bu bağlanma duygusu ve o turu bir araya getirme duygusundan da keyif alırız. Bu biraz güçlü bir his."

"Yani, araçla pek uyuşamadığınız zaman, bu durumda o keyif hissi eksik kalır."

"bu, dans etmek gibi bir şey; partnerinizin ile uyum içinde olmak istersiniz. Eğer değilseniz, o zaman daha az keyifli olur." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren, on the grid Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ricciardo'nun Bakü'deki yükselen performansı, uyumlu dans partnerine yeniden kavuşmuş olabileceği yönünde yorumlandı. Ricciardo'nun Monako GP sonrası Woking'deki simülatörde geçirdiği zaman, kendisine yardımcı olmuş gibi duruyor.

Ricciardo için Monako GP güzel başlamış ancak ilerledikçe kötü sonuçlanmıştı. Ricciardo, neler olduğunu anlamak için yarıştan sonra detaylara indi ve bu durum, farklı alanlarda iyileşmesine yardımcı oldu.

Ricciardo, "Kesinlikle bu sayede ortaya çıkan bazı iyi işaretler var. Bu konuda cesaret verici olan şey, ilerleme kaydetmiş olmamız."

"Açıkçası bir şeyleri anladık ancak bunu sonuca dökmek önemli. Daha fazlasını çıkarabiliriz ancak yine de son dönemde olanlar kesinlikle iyiye işaret." dedi.

McLaren'ın Takım Patronu Andreas Seidl, Ricciardo için eksik olan şeyin sıralamalardaki birkaç ondalık olduğunu söyledi.

Seidl, "Özellikle sıralamalarda, aracı maksimum sınırına ulaşmak için zorladığında, Lando gibi rahat hissetmiyor."

"Bu durumda son birkaç ondalık konusunda eksik kalıyor. Fark burada oluşuyor. Bununla birlikte şu anda karşısında Lando gibi formda olan birisi var." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Kendine güvenmek; aracın belirli bir parçasının tasarlanıp üretilmesi yerine bir anahtarın hareketi gibi değişebilen bir şey olduğu anlamına gelir.

Ricciardo, "Hâlâ başarabileceğimi biliyorum. Bence bu sporda her şey çok yüksek bir seviyede çalışıyor. Bir şeyin ayarı biraz bozulmuşsa, o zaman bunun devam eden bir etkisi olabilir."

"Araç içerisinde ayarlar açısından rahat olduğum seviyeye gelmem gerek. Sonrasında başarı gelecek. Bunu daha önce de hissetmiştim, bu yüzden herhangi bir pistte gelebileceğini düşünüyorum ve o andan itibaren iyi bir ritm ile formun muhtemelen yeniden oluşmaya başlayacağını düşünüyorum." dedi.

Ayrıca önemli olan şey, Ricciardo'nun yeniden kendisini bulmaya başlamasının Zak Brown'un son dönemde yaptığı yorumlarla bağlantılı olmaması.

Brown'un Ricciardo'nun beklentileri karşılamadığı yorumu, Avustralyalı pilotun geleceği hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.

Seidl, "Daniel'in sahip olduğu deneyimle, son birkaç ondalığı bulabilmek ve araç içerisinde tamamen rahat olabilmesi yolunda sıkı çalışmaya devam etmesi için dışarıdan bir baskıya ihtiyaç duyduğunu sanmıyorum."

"Monako'dan sonra Daniel ile birlikte tüm takım, her zamanki çalışmaları yaptı. Lando'yla da aynılarını yaptık. Veriler üzerinde çalışıp nerede gelişebileceğimizi görmeye çalıştık. Ve bu oldu."

"Motor sporları dünyasında geçirdiğim 20 sene boyunca, halka açık alanda eleştirildiğinde daha iyiye giden bir mekaniker, mühendis ya da pilot görmedim."

"Mekaniker, mühendis ya da aracı süren pilot olması önemli değil. Son 20 senedir, motor sporlarında çalıştığım dönemde halka açık alanda eleştirildiği için daha iyiye giden birisini görmedim."

"F1'deki neredeyse her şey gibi, ilerleme analizden, cevaplar bulmaktan, sıkı çalışmaktan geçe..