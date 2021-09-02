Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Vettel: ''Tahminde bulunması zor''
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Ricciardo: “F1’de yeni bir pisti öğrenmeye çalışmak her zaman eğlencelidir”

Ekleyen:

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, Hollanda Grand Prix’si için oldukça heyecanlı olduğunu söylerken Formula 1’de yeni bir pisti öğrenmeye çalışmanın hep eğlenceli olduğunu dile getirdi.

Ricciardo: “F1’de yeni bir pisti öğrenmeye çalışmak her zaman eğlencelidir”

Sezona zor bir başlangıç yapan Ricciardo, geçtiğimiz hafta sonu Belçika’da dördüncü olarak yeni takımında hem en iyi sıralama hem de en iyi yarış sonucunu aldı. Böylece iki Ferrari’den de fazla puan alarak takımlar şampiyonasında McLaren’ın üçüncü sırayı korumasını sağladı.

Hollanda Grand Prix’si basın toplantısında konuşan Ricciardo, yaz arası ardından Spa’daki yarış hafta sonuna farklı ve yenilenmiş bir bakış açısıyla başladığını ve bu sayede sıralama turlarında ileri bir adım attığını söyledi.

Ara vermek bence iyi oldu. Bir bakıma geri adım atmanın zamanı gelmişti. Sezon boyunca da olduğu gibi, boş bir hafta sonunuz olduğunda bile sporu biraz olsun unutup başka bir bakış açısından bakabiliyorsunuz. Bu yüzden, biraz geri çekilip ardından Spa'ya gelmek harikaydı.

“Yani buna yeni bir yaklaşımdı derim. Bunu adım adım yaptım, sıralamaların ilk bölümünde pek iyi değildim ve ikinci bölümde iyi hale geliyordum ve açıkçası üçüncü bölümde bir adım daha attım."

"Bu yüzden her şeyi en üst düzeye çıkardığımı söyleyemem ama kesinlikle doğru yönde atılmış bir adımdı. Gelecek hafta burada ve Monza'da peşpeşe yarışların olması beni çok mutlu etti.”

Ardından Ricciardo, bu hafta sonu Zandavoort’taki yarış hakkında oldukça heyecanlı olduğunu ve pisti öğrenmekten keyif aldığını söyledi. 

“Kesinlikle çok heyecanlıyım. 2009’da burada yarışmıştım. Yani epey bir zaman önceydi ve pisti çok hatırlamıyorum. Bu yüzden elbette, buraya gelmeden önce biraz hazırlandık ama bence F1’de yeni bir piste gitmek ve pistte yeni teknikler ve birkaç taktik öğrenmeye çalışmak her zaman heyecan verici ve eğlencelidir. Bunu yapmak problem çözmek gibidir çünkü hangi yarış çizgisinin en iyisi olduğunu ve bunun gibi şeyleri bulmaya çalışıyorsunuz. Bu eğlenceli.”

“Bu sabah pist yürüyüşü yapmak çok iyiydi, gittiğimiz diğer pistlerde olandan çok farklı virajlar gördük. Oval viraj ve yön değişiklikleri çok iyi, oldukça yüksek hızlılar. Bu yüzden, şimdilik burada hızlı bir araç sürmek konusunda heyecanlıyım.”

paylaşım
yorumlar
Vettel: ''Tahminde bulunması zor''

Önceki haber

Vettel: ''Tahminde bulunması zor''
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Russell: "Gelecek yıl nerede yarışacağım konusunda Spa'dan önce bilgilendirildim"

4 s
2
Formula 1

Red Bull ve Ferrari, Mercedes'in "illegal" hava emme odasını protesto etmeye mi hazırlanıyor?

23 s
3
Formula 1

Pirelli, lastiklerinin Zandvoort pistindeki oval virajlarla başa çıkabileceğini düşünüyor

2 s
4
Formula 1

Vettel ve Alonso, yere basma gücü seviyesi ve geniş lastiklerin görüşü yağmurda kötüleştirdiğine inanıyor

3 s
5
Formula 1

Vettel: ''Tahminde bulunması zor''

40 dk
Son Haberler
Ricciardo: “F1’de yeni bir pisti öğrenmeye çalışmak her zaman eğlencelidir”
F1

Ricciardo: “F1’de yeni bir pisti öğrenmeye çalışmak her zaman eğlencelidir”

10dk
Vettel: ''Tahminde bulunması zor''
F1

Vettel: ''Tahminde bulunması zor''

40dk
Tsunoda: "Takımda kalma şansım %50"
F1

Tsunoda: "Takımda kalma şansım %50"

1 s
F1 pilotları, taraftarlardan daha az duman çıkarmalarını istiyorlar
F1

F1 pilotları, taraftarlardan daha az duman çıkarmalarını istiyorlar

1 s
Pirelli, lastiklerinin Zandvoort pistindeki oval virajlarla başa çıkabileceğini düşünüyor
F1

Pirelli, lastiklerinin Zandvoort pistindeki oval virajlarla başa çıkabileceğini düşünüyor

2 s
Son Videolar
Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor 01:03
Formula 1
5 s

Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor

Grand Prix Greats – 2021 Belçika GP en iyi fotoğraflar 02:39
Formula 1
31 Ağu 2021

Grand Prix Greats – 2021 Belçika GP en iyi fotoğraflar

Motorsport Heroes: Schumacher vs Coulthard kazası - 1998 Belçika GP 00:31
Formula 1
29 Ağu 2021

Motorsport Heroes: Schumacher vs Coulthard kazası - 1998 Belçika GP

F1 Belçika Grand Prix'si Start Pozisyonları 01:05
Formula 1
29 Ağu 2021

F1 Belçika Grand Prix'si Start Pozisyonları

Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler 01:55
Formula 1
28 Ağu 2021

Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Vettel ve Alonso, yere basma gücü seviyesi ve geniş lastiklerin görüşü yağmurda kötüleştirdiğine inanıyor Hollanda GP
Formula 1

Vettel ve Alonso, yere basma gücü seviyesi ve geniş lastiklerin görüşü yağmurda kötüleştirdiğine inanıyor

Sainz: “DRS bölgelerinin geçişleri artıracağını düşünmüyorum” Hollanda GP
Formula 1

Sainz: “DRS bölgelerinin geçişleri artıracağını düşünmüyorum”

Ralf Schumacher: “Perez’in yarışa dahil edilmesi, yarım puan verilmesinden daha tuhaftı” Belçika GP
Formula 1

Ralf Schumacher: “Perez’in yarışa dahil edilmesi, yarım puan verilmesinden daha tuhaftı”

Çok Okunanlar Bugün

Russell: "Gelecek yıl nerede yarışacağım konusunda Spa'dan önce bilgilendirildim"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Gelecek yıl nerede yarışacağım konusunda Spa'dan önce bilgilendirildim"

Red Bull ve Ferrari, Mercedes'in "illegal" hava emme odasını protesto etmeye mi hazırlanıyor?
Formula 1 Formula 1

Red Bull ve Ferrari, Mercedes'in "illegal" hava emme odasını protesto etmeye mi hazırlanıyor?

Pirelli, lastiklerinin Zandvoort pistindeki oval virajlarla başa çıkabileceğini düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Pirelli, lastiklerinin Zandvoort pistindeki oval virajlarla başa çıkabileceğini düşünüyor

Vettel ve Alonso, yere basma gücü seviyesi ve geniş lastiklerin görüşü yağmurda kötüleştirdiğine inanıyor
Formula 1 Formula 1

Vettel ve Alonso, yere basma gücü seviyesi ve geniş lastiklerin görüşü yağmurda kötüleştirdiğine inanıyor

Vettel: ''Tahminde bulunması zor''
Formula 1 Formula 1

Vettel: ''Tahminde bulunması zor''

Hamilton, Zandvoort’ta yuhalanmayı bekliyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Zandvoort’ta yuhalanmayı bekliyor

"Heyecanlı" Bottas, Formula 1'de uzun vadeli bir kontrat istiyor
Formula 1 Formula 1

"Heyecanlı" Bottas, Formula 1'de uzun vadeli bir kontrat istiyor

Bottas'ın tercihi, Albon'a F1 kapılarını yeniden açabilir
Formula 1 Formula 1

Bottas'ın tercihi, Albon'a F1 kapılarını yeniden açabilir

Son Haberler

Ricciardo: “F1’de yeni bir pisti öğrenmeye çalışmak her zaman eğlencelidir”
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: “F1’de yeni bir pisti öğrenmeye çalışmak her zaman eğlencelidir”

Vettel: ''Tahminde bulunması zor''
Formula 1 Formula 1

Vettel: ''Tahminde bulunması zor''

Tsunoda: "Takımda kalma şansım %50"
Formula 1 Formula 1

Tsunoda: "Takımda kalma şansım %50"

F1 pilotları, taraftarlardan daha az duman çıkarmalarını istiyorlar
Formula 1 Formula 1

F1 pilotları, taraftarlardan daha az duman çıkarmalarını istiyorlar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.