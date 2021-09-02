Ricciardo: “F1’de yeni bir pisti öğrenmeye çalışmak her zaman eğlencelidir”

Sezona zor bir başlangıç yapan Ricciardo, geçtiğimiz hafta sonu Belçika’da dördüncü olarak yeni takımında hem en iyi sıralama hem de en iyi yarış sonucunu aldı. Böylece iki Ferrari’den de fazla puan alarak takımlar şampiyonasında McLaren’ın üçüncü sırayı korumasını sağladı.

Hollanda Grand Prix’si basın toplantısında konuşan Ricciardo, yaz arası ardından Spa’daki yarış hafta sonuna farklı ve yenilenmiş bir bakış açısıyla başladığını ve bu sayede sıralama turlarında ileri bir adım attığını söyledi.

Ara vermek bence iyi oldu. Bir bakıma geri adım atmanın zamanı gelmişti. Sezon boyunca da olduğu gibi, boş bir hafta sonunuz olduğunda bile sporu biraz olsun unutup başka bir bakış açısından bakabiliyorsunuz. Bu yüzden, biraz geri çekilip ardından Spa'ya gelmek harikaydı.

“Yani buna yeni bir yaklaşımdı derim. Bunu adım adım yaptım, sıralamaların ilk bölümünde pek iyi değildim ve ikinci bölümde iyi hale geliyordum ve açıkçası üçüncü bölümde bir adım daha attım."

"Bu yüzden her şeyi en üst düzeye çıkardığımı söyleyemem ama kesinlikle doğru yönde atılmış bir adımdı. Gelecek hafta burada ve Monza'da peşpeşe yarışların olması beni çok mutlu etti.”

Ardından Ricciardo, bu hafta sonu Zandavoort’taki yarış hakkında oldukça heyecanlı olduğunu ve pisti öğrenmekten keyif aldığını söyledi.

“Kesinlikle çok heyecanlıyım. 2009’da burada yarışmıştım. Yani epey bir zaman önceydi ve pisti çok hatırlamıyorum. Bu yüzden elbette, buraya gelmeden önce biraz hazırlandık ama bence F1’de yeni bir piste gitmek ve pistte yeni teknikler ve birkaç taktik öğrenmeye çalışmak her zaman heyecan verici ve eğlencelidir. Bunu yapmak problem çözmek gibidir çünkü hangi yarış çizgisinin en iyisi olduğunu ve bunun gibi şeyleri bulmaya çalışıyorsunuz. Bu eğlenceli.”

“Bu sabah pist yürüyüşü yapmak çok iyiydi, gittiğimiz diğer pistlerde olandan çok farklı virajlar gördük. Oval viraj ve yön değişiklikleri çok iyi, oldukça yüksek hızlılar. Bu yüzden, şimdilik burada hızlı bir araç sürmek konusunda heyecanlıyım.”