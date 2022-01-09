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Ricciardo: "F1'de uzun süre kalınca antrenmanlara ve testlere olan ilginiz azalıyor"

Ekleyen:
, Şef Editör

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, testlere ve antrenmanlara olan ilgisinin, geçmişe kıyasla daha az olduğunu kabul ediyor.

Ricciardo: "F1'de uzun süre kalınca antrenmanlara ve testlere olan ilginiz azalıyor"

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, 2011 yılında Formula 1'e adım attı ve geride kalan 12 senede HRT, Toro Rosso, Red Bull, Renault ve McLaren takımlarıyla toplam 210 Grand Prix'ye çıktı.

Ricciardo bu süre zarfında iki dünya üçüncülüğü aldı ve 8 galibiyeti yanı sıra 32 podyum elde etti.

Avustralyalı sürücü geçtiğimiz günlerde Gypsy Tales podcast'e konuk oldu ve burada, ilginç açıklamalarda bulundu.

Ricciardo, Formula 1'de en çok yarış kısmını sevdiğini söylerken, antrenman veya testler konusunda pek hevesli hissetmediğini dile getirdi.

Riccardo, "Geride kalan yıllara baktığımda, Formula 1'de ne kadar uzun süre yarışırsam, testler veya antrenmanlar için aracın direksiyonuna geçtiğimde o kadar az keyif aldığımı fark ettim. Arkadaşlarla bisiklet sürmek gibi başka bir şey yapmayı kesinlikle buna tercih ederim."

"Test, pazar günü yapılan bir yürüyüş gibi değil çünkü takıma aracın davranışı hakkında bilgi vermeniz gerekiyor. Yani bu gerçekten önemli bir iş. Fakat tabii ki yarış günlerinden hâlâ çok keyif alıyorum. Yarışlar, hafta sonunun en ilgi çekici kısmı."

"Fakat eğer bahçemin hemen yanına bir motokros pisti inşa etseydim ve burada tek başıma sürüş yapsaydım, bu da arkadaşlarımla olduğu kadar keyif vermezdi. Formula 1'de pazar günlerini de böyle algılıyorum ve en çok da rakiplerimle tekerlek tekerleğe savaşmayı seviyorum."

"Bana gelip 'Daniel, bugün F1 aracıyla test yapmak ve 100 tur atmak ister misin?' diye sorsalar, açıkçası ne tepki veririm ben de bilmiyorum. Testler Barselona'da yapılacaksa, muhtemelen reddederim..." dedi.

Bu yılki sezon öncesi testleri altı gün sürecek ve yeni araçlar belki de Ricciardo'nun fikrini değiştirebilir.

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