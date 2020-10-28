Ricciardo: "F1 yönetimi, Portimao'daki geçişlerden ders çıkarmalı"

Algarve pistinde pek geçiş olması beklenmiyordu ancak Portekiz GP oldukça heyecanlı mücadelelere ve geçişlere sahne oldu.

Dahası, pist mevcut yapısıyla birçok virajda tekerlek tekerleğe mücadele olmasına müsade etti.

Ricciardo, pistin asfaltının ve son virajın şeklinin mücadelede etkili olduğunu söyledi.

Ricciardo, "Mücadeleyi sağlayan şeylerden birisi, yüksek hızlı son virajıydı. Bu size gerçekten erkenden hava koridoruna girmenizi sağlıyor. Biraz Mugello'ya benziyordu."

"Oldukça hızlı bir son viraj vardı. Çok daha erkenden hava koridorunu yakalıyordunuz. Barcelona'ya bakarsanız, yavaş bir şikandan çıkıyorsunuz. Orada akordiyon etkisi oluyor çünkü öndeki araç çoktan fark açmış oluyor."

"Hava koridoruna girene kadar, düzlüğün yarısına geliyorsunuz ve geç kalıyorsunuz. Düzlüğe girerken yüksek hızlı viraj olması size çok yardımcı oluyor çünkü hava koridorunu erkenden yakalıyorsunuz ve bu size geçişte yardımcı oluyor."

"Bunun dışında pist yüzeyinin kaygan olması da yardımcı oldu. Hatalar oldu ve hata yapmak kolaydı. Temiz bir çizgi tutarsanız ve diğer araç tutamamışsa, hava koridoruna girmek ve fırsat yakalamak daha kolaydı." dedi.

Ricciardo ayrıca, Portekiz'de elde edilen deneyimin ardından Barcelona'da da orijinal, son bölümü hızlı virajdan oluşan yapıya dönülmesini istiyor.

Barcelona'daki son virajdaki şikan 2007'de geçişlere yardımcı olması için getirilmişti. O dönemde uzun bir düzlük öncesinde yavaş bir şikan olmasının geçişe yardımcı olacağı düşünülüyordu.

Ancak Ricciardo, yeni nesil araçlarla bunun olmadığını söyledi.

Ricciardo, "Barcelona'da eski sektöre dönülmesini isterim. Böylece o pistteki geçiş sayısı çok dramatik bir şekilde artar. Umarım bunun olmasını sağlayabiliriz." dedi.