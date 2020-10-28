Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
44 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Portekiz GP / Son dakika

Ricciardo: "F1 yönetimi, Portimao'daki geçişlerden ders çıkarmalı"

paylaşım
yorumlar
Ricciardo: "F1 yönetimi, Portimao'daki geçişlerden ders çıkarmalı"
Ekleyen:
, NobleF1

Daniel Ricciardo, Formula 1 yönetiminin Portekiz GP'deki eğlenceli mücadeleden ders çıkarması gerektiğini, bunun Barcelona gibi pistlerde yardımcı olabileceğini söyledi.

Algarve pistinde pek geçiş olması beklenmiyordu ancak Portekiz GP oldukça heyecanlı mücadelelere ve geçişlere sahne oldu.

Dahası, pist mevcut yapısıyla birçok virajda tekerlek tekerleğe mücadele olmasına müsade etti.

Ricciardo, pistin asfaltının ve son virajın şeklinin mücadelede etkili olduğunu söyledi.

Ricciardo, "Mücadeleyi sağlayan şeylerden birisi, yüksek hızlı son virajıydı. Bu size gerçekten erkenden hava koridoruna girmenizi sağlıyor. Biraz Mugello'ya benziyordu."

"Oldukça hızlı bir son viraj vardı. Çok daha erkenden hava koridorunu yakalıyordunuz. Barcelona'ya bakarsanız, yavaş bir şikandan çıkıyorsunuz. Orada akordiyon etkisi oluyor çünkü öndeki araç çoktan fark açmış oluyor."

"Hava koridoruna girene kadar, düzlüğün yarısına geliyorsunuz ve geç kalıyorsunuz. Düzlüğe girerken yüksek hızlı viraj olması size çok yardımcı oluyor çünkü hava koridorunu erkenden yakalıyorsunuz ve bu size geçişte yardımcı oluyor."

"Bunun dışında pist yüzeyinin kaygan olması da yardımcı oldu. Hatalar oldu ve hata yapmak kolaydı. Temiz bir çizgi tutarsanız ve diğer araç tutamamışsa, hava koridoruna girmek ve fırsat yakalamak daha kolaydı." dedi.

 

Ricciardo ayrıca, Portekiz'de elde edilen deneyimin ardından Barcelona'da da orijinal, son bölümü hızlı virajdan oluşan yapıya dönülmesini istiyor.

Barcelona'daki son virajdaki şikan 2007'de geçişlere yardımcı olması için getirilmişti. O dönemde uzun bir düzlük öncesinde yavaş bir şikan olmasının geçişe yardımcı olacağı düşünülüyordu.

Ancak Ricciardo, yeni nesil araçlarla bunun olmadığını söyledi.

Ricciardo, "Barcelona'da eski sektöre dönülmesini isterim. Böylece o pistteki geçiş sayısı çok dramatik bir şekilde artar. Umarım bunun olmasını sağlayabiliriz." dedi.

Mercedes-Benz, Aston Martin'in en büyük ikinci hissedarı oluyor!

Önceki haber

Mercedes-Benz, Aston Martin'in en büyük ikinci hissedarı oluyor!

Sonraki haber

Verstappen: "Red Bull'da takım arkadaşım fark etmez"

Verstappen: "Red Bull'da takım arkadaşım fark etmez"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen: "Red Bull'da takım arkadaşım fark etmez"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Red Bull'da takım arkadaşım fark etmez"

Eski bir fikir, Ferrari'nin gelişimine nasıl yardımcı oldu?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Eski bir fikir, Ferrari'nin gelişimine nasıl yardımcı oldu?

Ricciardo: "F1 yönetimi, Portimao'daki geçişlerden ders çıkarmalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "F1 yönetimi, Portimao'daki geçişlerden ders çıkarmalı"

Mercedes-Benz, Aston Martin'in en büyük ikinci hissedarı oluyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes-Benz, Aston Martin'in en büyük ikinci hissedarı oluyor!

FIA, iki günlük Imola programını onayladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

FIA, iki günlük Imola programını onayladı

Resmi: Türkiye GP'sini S Sport'ta Serhan Acar anlatacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Türkiye GP'sini S Sport'ta Serhan Acar anlatacak!

Norris, "aptalca" yorumları nedeniyle özür diledi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris, "aptalca" yorumları nedeniyle özür diledi

2021 F1 takviminde "B plansız" 23 yarış olması planlanıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 F1 takviminde "B plansız" 23 yarış olması planlanıyor!

Son Haberler

Verstappen: "Red Bull'da takım arkadaşım fark etmez"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Red Bull'da takım arkadaşım fark etmez"

Ricciardo: "F1 yönetimi, Portimao'daki geçişlerden ders çıkarmalı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "F1 yönetimi, Portimao'daki geçişlerden ders çıkarmalı"

Mercedes-Benz, Aston Martin'in en büyük ikinci hissedarı oluyor!
F1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes-Benz, Aston Martin'in en büyük ikinci hissedarı oluyor!

FIA, iki günlük Imola programını onayladı
F1 Formula 1 / Son dakika

FIA, iki günlük Imola programını onayladı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen: "Red Bull'da takım arkadaşım fark etmez"

32dk
2
Formula 1

Eski bir fikir, Ferrari'nin gelişimine nasıl yardımcı oldu?

3
Formula 1

Ricciardo: "F1 yönetimi, Portimao'daki geçişlerden ders çıkarmalı"

1s
4
Formula 1

Mercedes-Benz, Aston Martin'in en büyük ikinci hissedarı oluyor!

5
Formula 1

FIA, iki günlük Imola programını onayladı

Son Haberler

Verstappen: "Red Bull'da takım arkadaşım fark etmez"
F1

Verstappen: "Red Bull'da takım arkadaşım fark etmez"

Ricciardo: "F1 yönetimi, Portimao'daki geçişlerden ders çıkarmalı"
F1

Ricciardo: "F1 yönetimi, Portimao'daki geçişlerden ders çıkarmalı"

Mercedes-Benz, Aston Martin'in en büyük ikinci hissedarı oluyor!
F1

Mercedes-Benz, Aston Martin'in en büyük ikinci hissedarı oluyor!

FIA, iki günlük Imola programını onayladı
F1

FIA, iki günlük Imola programını onayladı

Eski bir fikir, Ferrari'nin gelişimine nasıl yardımcı oldu?
F1

Eski bir fikir, Ferrari'nin gelişimine nasıl yardımcı oldu?

Son Videolar

Lewis Hamilton, Michael Schumacher’in rekorlarını kırıyor 01:58
Formula 1

Lewis Hamilton, Michael Schumacher’in rekorlarını kırıyor

Grand Prix Greats – Portekiz GP en iyi fotoğraflar 03:13
Formula 1

Grand Prix Greats – Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1 tarihinin en çok yarış kazanan pilotları 07:49
Formula 1

F1 tarihinin en çok yarış kazanan pilotları

Portekiz GP: Yarış gridi 01:01
Formula 1

Portekiz GP: Yarış gridi

Portekiz Grand Prix'si Start Gridi 01:01
Formula 1

Portekiz Grand Prix'si Start Gridi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.