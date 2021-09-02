Ricciardo: ''Lando'nun yaptığı kaza hâlâ büyük kazalar yapılabileceğini kanıtladı''

Geçtiğimiz hafta sonu Spa'da uygun hava şartları olmadığı için bir yarış yapılamaması, önceki dönemlerde zorlu koşullarda yarışan sürücüler hakkında bir tartışma başlattı.

Stirling Moss dönemi ve sporun her zaman bir tehlike unsuru içermesi mi gerektiği konusunda görüşü sorulduğunda, Ricciardo, dönemlerin değiştiğini söyledi.

''Yani kesinlikle zihniyet değişti. O dönemlerde sporda değildim ancak o zamanlar ölümler olması normaldi ve sporun içindeydi.''

''Bunun kabul etmesi zor bir şey olduğuna eminim fakat belki de o zamanlar daha sık oluyordu ve daha beklendikti.''

''Şimdi, bizim bildiklerimizi bilsem, 60'larda yarışır mıydım? Bu bilgilerle, hayır yarışmazdım.''

''Günün sonunda bu bir spor, yani riski seviyoruz. Ancak ölüm ve yaşam meselesi hakkında konuşursak, bunun değeceğini düşünmüyorum.''

Ricciardo aynı zamanda McLaren'dan takım arkadaşı Lando Norris'in sıralamalarda yaptığı kazanın, sürücülerin hâlâ büyük kazalar yapabileceğinin bir kanıtı olduğunu da ekledi. Norris, sıralama turlarının üçüncü bölümünde Raidillon'un bariyerlerine girdikten sonra sadece vücudunda bazı ezikler olmuştu.

''Cumartesi günü Lando'nun yaptığı kazaya bakın, o hâlâ büyük kazalar yapılabileceğini kanıtladı.''

''O dönemlerde bu koşulların iyi olduğu düşünülüyordu."

''Yani bence hâlâ tehlikeli bir sporda yarışıyoruz ve tehlikenin kenarında bu sporu yapıyoruz ama güvenli olunmayan bir tehlike vardır ve bir de daha aşırıya kaçanlar var.''

Para almasa da bu işi yapıp yapmayacağı sorulan Ricciardo şunları söyledi: ''Böyle günlerdeki gibi mi? Evet, biliyor musunuz belki de yaşım konuşuyor ancak bu soruyu kendime soruyorum ve cevap evet. Cevabın hayır olduğu gün, yarışmayı bırakmam gereken gündür.''

''Kendimi bu konuda kontrol etmede iyiyim ve bir çocukken bu işi asla televizyonda olmak veya para kazanmak için yapmıyordum, bunu yapıyordum çünkü çok seviyordum.''

''Eğer paranın veya ünün öne geçtiği bir gün olursa kesinlikle bu işin bittiğini düşünebilecek kadar bilincim var.''