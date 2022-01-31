Ricciardo, F1 sonrasında McLaren'la Le Mans veya Bathurst'a katılabilir

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Daniel Ricciardo, geçen yılın başında Renault'dan McLaren'a geçmesinin ardından "istediği ortamı bulduğunu" ve artık hayattan veya yarışmaktan daha fazla keyif aldığını gizlemiyor.

Ricciardo, 2021 zorlu bir yıl geçirmesine rağmen her zaman pozitifti ve Monza'da 2018'den sonraki ilk zaferini aldı.

Bu, aynı zamanda McLaren'ın da 2012'den sonraki ilk zaferiydi. Şu anda iki taraf birbirleriyle çalışmaktan epey hoşlanıyor ve bu, ticari anlamda da markaya olumlu yansıyor.

Avustralyalı pilot, geçtiğimiz günlerde Formula 1 kariyerinin sonuna kadar Woking merkezli ekipte kalmak istediğini açıkça belirtti.

Eğer durum böyleyse, McLaren'ın yarıştığı diğer serilerde yer alma ihtimali ortaya çıkabilir.

Bu, Ricciardo'nun gelecekte bakma istediği şeylerden birisi.

Ricciardo, şöyle dedi: "Dürüst olmak gerekirse bunu düşünmedim fakat haklısınız. Bu, Formula 1'den sonra bazı kapılar açabilir."

"Şu anda tamamen Formula 1'e odaklanmış durumda, bu yüzden düşüncemin bu olduğunu söyleyemem. Fakat kesinlikle Formula 1 sonrası için bazı kapılar açabilir."

"Markanın elçisi olabilirim, yol araçlarında test sürücüsü olabilirim, Bathurst, Le Mans ve bunun gibi şeyler yapabilirim."

"Eminim bunu yapmak bana bazı kapılar açacaktır. İlerleyebileceğim epey güzel bir kapı olabilir. Yani bunun bir başka avantajı bu olabilir."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images