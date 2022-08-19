Ricciardo, F1 kariyerinde Perez gibi hızlı bir dönüş umuyor
Daniel Ricciardo, Sergio Perez'in kariyerinde yaşadıklarının Formula 1'de bu konuda hızlı dönüşler olabileceğini gösterdiğini söyledi.
Ricciardo, McLaren'ın kendisiyle anlaşmasını bir sene erken bitirmek istemesi ve anlaşma yolları araması nedeniyle sene sonunda McLaren'dan ayrılacak ve yerini Oscar Piastri'ye bırakacak gibi görünüyor.
Bu, geçen sene Monza'da takımına 9 sene sonra ilk zaferini kazandıran ancak yine de McLaren'da iki zorlu sezon geçiren Ricciardo'nun yeni bir takım bulmasını gerektirecek.
McLaren, F1'de uzun vadeli planlar yaptığı konusunda açık oldu. Bu kapsamda Woking'de yeni bir rüzgar tüneli inşa ediliyor ve takımın araç gereçlerinde güncellemeler yapılıyor. Takım bu sayede bütçe sınırı döneminde büyük takımlarla mücadele etmeyi umuyor.
Yaz tatili öncesinde Motorsport.com'a konuşan Ricciardo, uzun vadeli projelerin başarılı olmasının zaman aldığını, her şeyin hızlı değişebileceğini ve Perez'in Red Bull kariyerinin buna bir örnek olduğunu söylemişti.
Ricciardo, "27 yaşındayken bunu 'Ah, yaşlanıyorum' diyordum. Bir bakıma evet, yaşlanıyorum ancak aynı zamanda sporu artık biraz daha fazla biliyorum ve bazı şeylerin zaman aldığını biliyorum."
"Hepimiz kazanabileceğimize inanıyoruz. Yani, evet, yarın kazanmak istiyorum ancak bu işler her zaman öyle olmuyor. Şu anda 2024 ve 2025 hakkında konuşmak için bile erken, o kadar ileriyi düşünmek zor. Ancak o günler hızlı gelecektir."
"Aynı zamanda Perez'in kariyerine bakabilirsiniz. Kariyeri bitmiş gibi görünürken şu anda dünya şampiyonluğu için mücadele etme fırsatı var. Spor çok hızlı değişebiliyor." dedi.
Podium: Race winner Sergio Perez, Red Bull Racing
Photo by: Erik Junius
Perez, o dönemde Racing Point olan takımının 2021 için Sebastian Vettel ile anlaşmasının ardından 2020 sonunda neredeyse koltuksuz kalıyordu.
Ancak Red Bull kendisiyle anlaştı ve Meksikalı pilot takıma katılmasından bu yana 2 galibiyet elde ederken bu sezonun ilk yarısı itibariyle şampiyonada 3. sırada yer alıyor. Bu sezon, Perez'in F1'deki en iyi sezonu oluyor.
Perez, anlaşmasının olmadığı dönemde F1'de ancak rekabetçi bir koltuk bulursa kalacağını söylemişti ve istediğini aldı.
2024 sonuna kadar Red Bull'da kalması yönünde anlaşma yenileyen Perez, "Daha fazla ilham almayacağım bir projede olsaydım ve Formula 1 sürücüsü olmak için bedel ödemem gerekseydi, belki de buna değmeyecekti."
"Şanslıyım ki farklı bir durumdayım." dedi.
McLaren'la henüz bir anlaşmaya varamayan Ricciardo, F1'de kalabilmek için farklı seçenekleri değerlendirmek zorunda kalacak gibi görünüyor.
Ricciardo için en iyi seçenek, McLaren'a geçmeden önce Renault olduğu dönemde iki sezon yarıştığı Alpine olacak gibi duruyor.
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