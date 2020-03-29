Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
151 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
158 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
172 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
179 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
193 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
207 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
214 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
228 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
242 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: “F1, Avustralya GP’nin iptali öncesinde ateşle oynuyordu”

paylaşım
yorumlar
Ricciardo: “F1, Avustralya GP’nin iptali öncesinde ateşle oynuyordu”
Ekleyen:
, Editör
29 Mar 2020 16:47

Daniel Ricciardo, Avustralya Grand Prix’sinin son dakikada ertelenmesiyle rahatladığını itiraf etti ve sporun bu konuda ‘ateşle oynadığını’ belirtti.

Avustralya Grand Prix’si, bir McLaren çalışanında koronavirüs tespit edildikten sonra, cuma antrenmanlarının başlamasına çok kısa bir süre kala iptal edilmişti.

Ricciardo, kendi evi olan Avustralya’daki yarış öncesinde, bunun gerçekleştirilmesi konusunda endişeleri olduğunu itiraf etti.

The Age’e konuşan Ricciardo, “Bu konuda dar bir bakış açısına sahiptim, çünkü Melbourne çok sıkı ve kaotik bir yarış.”

“Korona durumu konusunda çok düşünmemiştim, ancak yine de endişelerim vardı. Kesinlikle ateşle oynuyorduk.”

“Yaptığınız her şeyi, kimlerle konuştuğunuzu, nerelerde gezdiğinizi hatırlamaya çalışıyorsunuz, paranoyak olmak kolaydı. Daha birkaç hafta önce hepimiz Barcelona’daki testlerdeydik, hiçbir kısıtlama yoktu. Tipik olarak herkes, Avrupa’daki soğuk hava yüzünden hastaydı, bu yüzden aklınız sürekli oraya gidiyor.”

“Yarış yaklaştıkça ve NBA gibi diğer sporlarda neler olduğunu gördükçe, yarışı kesinlikle yapmamamız gerektiğini düşünüyordum.”

“Cuma sabahı herkesin telefonları deli gibi çalıyordu.”

“Konuştuğum kişilerden biri Max’ti ve ne yapmayı planladığını sordum. Yarış iptal edildiğinde, olaylar b*ka sarmadan önce mümkün olan en kısa sürede oradan ayrılmayı düşündüm. Uçağa binmeden önce diğer sürücülerin ne yapacaklarını öğrenmek istedim.”

“Aklımdaki düşünce Perth’e dönmekti, çünkü ailem orada ve Melbourne’den önce de oradaydım. Başka bir yere gitme riskini alamazdım.”

“Yarışın durumunu yönetmenin kolay olduğunu dışarıdan söyleyebilirsiniz, durumun içindeyken bile bunu söyleyebilirsiniz. Olan biten her şeyi bildiğimi söylemem saflık olurdu. Çünkü çok az kişi olan biteni biliyordu.”

“Yarış gerçekleşmediği için hepimiz hayal kırıklığına uğradık ve orada çalışan, izleyici olarak gelen, TV’de izlemek isteyen herkes için üzücü bir şey. Ancak bu, %100 doğru karardı.”

“Yarışın iptali sonrasındaki pazar günü garipti, çünkü evdeydim. Pazar günü normalde yarışın başlaması gereken saatte, ‘Şu anda bir F1 aracında olmalıyım.’ diye düşündüm. Kötü bir andı.” ifadelerini kullandı.

Alakalı video

Sonraki haber
F1 tarihinde bugün: 29 Mart

Önceki haber

F1 tarihinde bugün: 29 Mart

Sonraki haber

Vettel: “Böyle bir kariyere sahip olduğum için çok şanslıyım”

Vettel: “Böyle bir kariyere sahip olduğum için çok şanslıyım”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

Yarış merkezi

Kanada GP

Kanada GP

11 Haz - 14 Haz
FP1 Başlangıç:
74 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
08:00
11:00
FP2
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
12:00
15:00
FP3
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
08:00
11:00
Sıralama
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
11:00
14:00
Yarış
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
11:10
14:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1, 2020 sezonunu 2021'de bitirmeyi planlıyor

1s
2
Formula 1

Vettel: “Böyle bir kariyere sahip olduğum için çok şanslıyım”

1s
3
Formula 1

Formula 1'de motor değişikliklerinin tavan yaptığı dönem

4
Formula 1

Ricciardo: “F1, Avustralya GP’nin iptali öncesinde ateşle oynuyordu”

2s
5
Formula 1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 29 Mart

21dk

Son Videolar

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP 00:00
Formula 1

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır? 03:35
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır?

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi 07:34
Formula 1

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell 00:50
Formula 1

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir? 05:20
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir?

Son Haberler

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 29 Mart
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 29 Mart

F1, 2020 sezonunu 2021'de bitirmeyi planlıyor
F1

F1, 2020 sezonunu 2021'de bitirmeyi planlıyor

Vettel: “Böyle bir kariyere sahip olduğum için çok şanslıyım”
F1

Vettel: “Böyle bir kariyere sahip olduğum için çok şanslıyım”

Ricciardo: “F1, Avustralya GP’nin iptali öncesinde ateşle oynuyordu”
F1

Ricciardo: “F1, Avustralya GP’nin iptali öncesinde ateşle oynuyordu”

F1 tarihinde bugün: 29 Mart
F1

F1 tarihinde bugün: 29 Mart

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.