Ricciardo: “F1, Avustralya GP’nin iptali öncesinde ateşle oynuyordu”

Avustralya Grand Prix’si, bir McLaren çalışanında koronavirüs tespit edildikten sonra, cuma antrenmanlarının başlamasına çok kısa bir süre kala iptal edilmişti.

Ricciardo, kendi evi olan Avustralya’daki yarış öncesinde, bunun gerçekleştirilmesi konusunda endişeleri olduğunu itiraf etti.

The Age’e konuşan Ricciardo, “Bu konuda dar bir bakış açısına sahiptim, çünkü Melbourne çok sıkı ve kaotik bir yarış.”

“Korona durumu konusunda çok düşünmemiştim, ancak yine de endişelerim vardı. Kesinlikle ateşle oynuyorduk.”

“Yaptığınız her şeyi, kimlerle konuştuğunuzu, nerelerde gezdiğinizi hatırlamaya çalışıyorsunuz, paranoyak olmak kolaydı. Daha birkaç hafta önce hepimiz Barcelona’daki testlerdeydik, hiçbir kısıtlama yoktu. Tipik olarak herkes, Avrupa’daki soğuk hava yüzünden hastaydı, bu yüzden aklınız sürekli oraya gidiyor.”

“Yarış yaklaştıkça ve NBA gibi diğer sporlarda neler olduğunu gördükçe, yarışı kesinlikle yapmamamız gerektiğini düşünüyordum.”

“Cuma sabahı herkesin telefonları deli gibi çalıyordu.”

“Konuştuğum kişilerden biri Max’ti ve ne yapmayı planladığını sordum. Yarış iptal edildiğinde, olaylar b*ka sarmadan önce mümkün olan en kısa sürede oradan ayrılmayı düşündüm. Uçağa binmeden önce diğer sürücülerin ne yapacaklarını öğrenmek istedim.”

“Aklımdaki düşünce Perth’e dönmekti, çünkü ailem orada ve Melbourne’den önce de oradaydım. Başka bir yere gitme riskini alamazdım.”

“Yarışın durumunu yönetmenin kolay olduğunu dışarıdan söyleyebilirsiniz, durumun içindeyken bile bunu söyleyebilirsiniz. Olan biten her şeyi bildiğimi söylemem saflık olurdu. Çünkü çok az kişi olan biteni biliyordu.”

“Yarış gerçekleşmediği için hepimiz hayal kırıklığına uğradık ve orada çalışan, izleyici olarak gelen, TV’de izlemek isteyen herkes için üzücü bir şey. Ancak bu, %100 doğru karardı.”

“Yarışın iptali sonrasındaki pazar günü garipti, çünkü evdeydim. Pazar günü normalde yarışın başlaması gereken saatte, ‘Şu anda bir F1 aracında olmalıyım.’ diye düşündüm. Kötü bir andı.” ifadelerini kullandı.

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