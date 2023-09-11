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Ricciardo: "F1, araç boyutlarını küçültmeli"

Daniel Ricciardo, Formula 1'in mevcut araç boyutlarından memnun değil.

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Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

Daniel Ricciardo, Zandvoort'ta sol elinden geçirdiği sakatlığın ardından iyileşme sürecine devam ediyor ve bu dönem bir haftadan fazla süreceği için, sadece Singapur'da yapılacak yarışı değil, muhtemelen Japonya Grand Prix'sini de kaçıracak.

Uzun zamandır sporun içerisinde yer alan Ricciardo, farklı tarz F1 araçlarını sürdüğü için Formula 1'in gitmesi gereken yön hakkında doğru yorumda bulunabilecek isimlerden birisi.

Padokun en deneyimli isimlerinden olan Ricciardo popüler İngiliz gazeteci Matt Gallagher'ın konuğu olduğu ve hayranlarının sorularını yanıtladığı bir P1 video podcast'inde yer aldı.

Komik ve eğlenceli sorular arasında bazı ciddi sorular da vardı. Bunlardan birisi, sporun hangi yöne gitmesi gerektiğiyle ilgiliydi.

Ricciardo özellikle araçların boyutundan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Ricciardo, "Sanırım bu soruya verdiğim yanıtlar yıllar içinde değişmiş olabilir."

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing

Fotoğraf: Motorsport Images

"Bir yandan, tüm takımların performansını birbirlerine daha yakın hale getirmek isterdim. Bir yarışçı olarak bunu çok isterim çünkü o zaman hepimiz eşit koşullarda oluruz."

"Ancak aynı zamanda Formula 1'in doğasında hâlâ bir tür hiyerarşi olduğunu düşünüyorum."

"Şahsen ben başka bir şeyi değiştirmeyi tercih ederdim; daha dar ve kısa oldukları için 2014-2016 yıllarında yarıştığımız araçları seviyordum. Öndeki araçları yakından takip etmeyi ve onları geçmeyi en çok sevdiğim araçlar onlardı."

"Bu nesil araçlar öndeki aracı takip etmeyi kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış olsa da, şahsen durumun böyle olduğunu düşünmüyorum."

"Bu yüzden araçların boyutlarını değiştirir ve onları tekrar küçültürdüm." dedi.

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Marko, Vettel'in F1'e döneceğini tahmin ediyor

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