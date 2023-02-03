Ricciardo: "Evimde gibi hissediyorum"

Haberi dinle

Red Bull'un RB19'un renk düzenini tanıttığı ve 2026 sezonundan itibaren Ford ile teknik ortaklığını açıkladığı lansmanda, takımın üçüncü pilotu olarak görev alacak Ricciardo'nun yaptığı yorumlar gözden kaçmadı.

McLaren'de hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçiren Avustralyalı pilot için bu, 2014'ten 2018'e kadar resmi pilot olarak ve son sezonlarda Max Verstappen'in takım arkadaşı olarak yarıştığı Milton Keynes'e gerçek bir geri dönüş anlamına geliyor.

Ricciardo, 2023'te üstleneceği yeni rolü hakkındaki duygularını dile getirdi: "Bu harika, eve geri dönmek gibi bir şey."

"Kariyerimin ikinci aşamasını yaşıyorum, burası aileme geri dönmek gibi ve burada çok güzel anılarım var. Şimdi deneyimlerimi aracın geliştirilmesine yardımcı olmak için kullanacağım, ayrıca simülatörde de birçok çalışma yapacağım. Yine de spora çok yakın olacağım ve pistte neler olduğunu her zaman göreceğim. Takıma elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağm. Bu sefer biraz perde arkasında kalacağım ama takıma hangi noktada ve nasıl yardımcı olabileceğimi anlamak için mühendislere yakın olacağım."

Ricciardo ayrıca Red Bull'un, Max Verstappen'in zaferleriyle Takımlar Şampiyonası'nda zirveye geri döndüğünü görmenin kendisi için nasıl bir şey olduğunu da itiraf etti: "O zamanlar Max'in ve takımın başarısını görmek beni biraz kıskandırmıştı."

Sepang International Circuit, Sepang, Malaysia. Sunday 2 October 2016. Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, 1st Position, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, and the Red Bull team celebrate victory. World Copyright: Andrew Hone/LAT Photographic ref: Digital Image _ONZ1012 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Ama yine de görmek çok güzeldi. Özellikle sezon boyunca Ferrari ile girdikleri mücadelede çok etkileyiciydiler ve Dünya Şampiyonası'nın ikinci yarısını domine ettiler. Onları tekrar zirvede görmek beni mutlu etti."

Avustralyalı pilot, sezon boyunca yapacağı çalışmaları da açıkladı: "Kendimi bu sezona mümkün olan en iyi şekilde hazırlamak için iki hafta içinde takıma katılacağım."

"Katkıda bulunabilmek için simülatörde çok çalışacağım. Pist çalışmalarını Max ve Sergio'ya bırakacağım, ben perde arkasında çalışacağım. Ancak elimden geldiğince aracı geliştirmeye ve pilotların geri bildirimlerini anlamaya çalışacağım, tecrübelerimi teknisyenlere ve mühendislere yardımcı olmak için kullanacağım."

"Bu sporda her yıl çok şey öğreniyorsunuz ve çok hızlı bir şekilde büyüyorsunuz. 2018'den bugüne kadar bir şeyler öğrenmeye çalıştığım pek çok zorluk yaşadım. Bazı anlar da eğlenceliydi. Şimdi Red Bull ailesine geri döndüm ve daha fazlasını başarmaya çalışacağım."