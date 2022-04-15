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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Ricciardo: "Eve dönüşümün 'acı dolu' geçmemesi güzeldi"

Melbourne'da 6. olarak bu sezon ilk kez puanla tanışan Daniel Ricciardo, takımın kaydettiği gelişimden memnun.

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Ricciardo: "Eve dönüşümün 'acı dolu' geçmemesi güzeldi"
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Daniel Ricciardo, sezona istediği başlangıcı yapamayan isimlerden birisi. Avustralyalı pilot, Bahreyn'de tempo yakalamakta güçlük çekerken, Cidde'de ise mekanik bir arızadan dolayı yarış dışı kalarak ilk iki yarıştan puansız ayrıldı.

Avustralya'da ise McLaren önceki yarışlara göre daha hızlı gözüktü. Lando Norris yarışı 5. tamamlarken, Ricciardo ise 6. oldu ve bu sezon ilk kez puanla tanıştı

McLaren'in hafta sonunu 18 puan ile tamamlaması McLaren için kaydedilen ilerlemenin bir işaretiydi ve Ricciardo kendi evindeki yarışta takımın şansının iyiye dönmesinden ötürü mutlu.

F1.com'a konuşan Ricciardo, "Hafta sonu boyunca doğru yönde adımlar atmayı başardık. Bahreyn'de birçok taraftar, 'Daniel için acılı bir ev yarışı olabilir' diye düşünüyordu, ancak böylesine hızlı bir geri dönüş olması gerçekten güzeldi."

"Takım son haftalarda kesinlikle bir şeyler buldu, bu gerçekten güzel ve cesaret verici. Doğru yönde büyük adımlar atmaya ve çözümler aramaya devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi halen iyileştirilecek şeyler var.” dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Her ne kadar Lando Norris takımın bu hafta sonu yakaladığı formun araçtan çok pistin bir getirisi olduğunu söylese de, McLaren'da gösterilen gelişme miktarının ardından Ricciardo "pürüzsüz" bir hafta sonu geçirmekten memnun.

Ricciardo, "Takım olarak elimizden gelen her şeyi yaptığımızı düşünüyorum, kaydettiğimiz ilerlemeden memnunun. Yarışın ilk bölümünün olumlu geçtiğini düşünüyorum, ancak hala üzerinde çalışılması gereken şeyler var. Muhtemelen ikinci stintte, sert lastikte biraz hız kaybettim."

"Halen anlamamız gereken birçok şey var. Çalışmaya devam edeceğim ama genel olarak hafta sonu sorunsuz geçti."

"Yılın ilk puanlarını evimde aldığım için mutluyum, bu aynı zamanda buraya gelen tüm hayranlar için de güzel, bu yüzden oldukça memnun hissediyorum."

"Melbourne'dan iyi bir ruh hali içinde ayrılıyoruz, ki bu iyi hissettiriyor çünkü en son buradan iyi bir ruh haliyle ayrılalı dört sene olmuştu." dedi.

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