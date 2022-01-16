Ricciardo, ev özleminin 2021'in başında yaşadığı sıkıntılara etkisini anlattı

Ricciardo, McLaren'a katıldığı sezonun ilk yarısında sıkıntılar yaşadı. Takım arkadaşı Lando Norris, tecrübeli sürücünün iki katından daha fazla puan aldı.

Avustralyalı pilot, İtalya Grand Prix'sinde aldığı galibiyetle McLaren'a 2012'den bu yana ilk zaferini getirdi ve sezonun ilk yarısını "neredeyse gülünç" bulduğunu söyledi.

Ricciardo'nun yaşadığı zorluklardan biri de, Avustralya'da COVID-19 pandemisi nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamaları yüzünden ailesini ve arkadaşlarını görememekti.

Ricciardo, 2020 Haziran'dan bu yana ailesini görmediği için "iki hafta boyunca otel odasının tavanına bakacak" olsa bile kış arasında eve döneceğini söylemişti.

Ricciardo, Autosport'a, Avustralya'ya gidip ailesini ve arkadaşlarını görememenin kendisine "ilk defa ev özlemi yaşattığını" söyledi.

Ricciardo, "Ev özlemi kulağa biraz dramatik geliyor ama ailemi ve arkadaşlarımı kesinlikle özledim."

"Normalde, annemi ve babamı burada görmek istediğimde onlara 'Size uçak bileti alıyorum atlayın gelin.' diyebiliyordum."

"Bunu yapamamak oldukça sinir bozucu oldu çünkü bizim kontrolümüzde değil." dedi.

F1 sürücülerinin insani faktörlerinin göz ardı edilip edilmediğine Ricciardo şöyle yanıt verdi: "Evet göz ardı ediliyor. Bence ilgi odağı olan ya da TV'de olan herhangi biri, bazen gerçek insanlar olarak görülmeyebiliyor."

"Örneğin eğer bir aktörse, 'Bu Brad Pitt. O bir süpermen. Her şeyi yapabilir.' diyorlar. Üzgün ya da duygusal olabileceğini düşünmüyorlar."

"Ancak bildiğiniz üzere çok fazla seyahat ediyoruz ve sevdiklerimizi özlüyoruz. Bu her şeyi on kat daha zor yapıyor."

"Sürüş açısından beni etkilediğini söyleyemem. Ancak bir şeyler iyi gitmediğinde kesinlikle etkisi oluyor çünkü tek istediğin biraz destek ve aile sevgisi oluyor."

"Ayrıca iyi gitmediğinde çok yalnız hissedebiliyorsun."

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Eğer burada olsalardı, bu tür etkenlere yardımcı olabileceklerini düşünüyorum. Kötü halimden ya da moral bozukluğumdan biraz daha hızlı çıkmama yardımcı olurlardı."

Ricciardo, sezon başındaki zorlu dönemini aile özlemine bağlamadı ancak bunun, "durumu biraz daha zor" hale getirdiğini söyledi.

Ricciardo, "İyi performans göstermek için her şeyin yanı sıra iyi bir ruh halinde olmalısınız."

"Bu yüzden hayatın ve ilişkilerin iyi gidiyor olması gerekiyor. Her şey antrenmanlarınıza, enerjinize ve ruh halinize yansıyor."

"Ailemin yakınımda olmamasına alışkınım ama onları çok uzun süredir görmedim, arkadaşlarımla kafa dağıtamadım, hafta sonu için uzaklaşamadım ya da bir yerlere gidip F1'i düşünmediğim bile olmadı. Bu tür bir kaçış yapamadım."

"Bu, yılın ilk yarısının zorluklarını daha da artırdı. Yani evet, enerji, pozitiflik ve bu tür şeyleri korumak benim için daha zordu."

"Hâlâ bir yolunu buluyorum ama bunun için çok daha fazla çalışmam gerekiyor." dedi.