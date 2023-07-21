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Ricciardo: "Eski yarış mühendisim ile çalışmak bana çok yardımcı oldu"

Daniel Ricciardo, takımın simülatöründe eski Red Bull yarış mühendisi Simon Rennie ile çalışmanın AlphaTauri ile Formula 1'e dönüşü öncesinde güvenini yeniden kazanmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Filip Cleeren
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Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

Ricciardo, 10 yarışın ardından görevinden alınan çaylak Nyck de Vries'in yerine bu hafta sonu gerçekleşecek Macaristan Grand Prix'sinden itibaren eski Faenza takımına geri dönüyor.

Avustralyalı pilotun F1'e dönüşü, McLaren'de geçirdiği iki yıllık zorlu bir dönemin ardından ara vermek zorunda kalmasının ardından beklediğinden çok daha hızlı oldu.

Ricciardo bu kış Red Bull'a üçüncü pilot olarak döndükten sonra takım patronu Christian Horner Ricciardo'yu neredeyse tanıyamadığını, çünkü sürüş stilini McLaren'e uyarlamaya çalışırken kötü anlamda değiştirdiğini açıkladı.

Motorsport.com/Autosport tarafından simülatörde eski formunu nasıl bulduğu sorulduğunda Ricciardo, şu anda Milton Keynes simülatörünü yöneten eski yarış mühendisi Simon Rennie ile yeniden bir araya gelmenin güvenini yeniden kazanmasına yardımcı olduğunu söyledi.

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Ricciardo, "Simülatörü ilk kullandığımda, birkaç aydır yarış koltuğuna oturmamış durumdaydım." 

"Geçen yıl kendime güvenimin biraz eksik olduğunu görebiliyordum. Red Bull'a geri dönmek benim için heyecan vericiydi ama aynı zamanda biraz da gergindim. Simülasyondaki ilk birkaç turda, eski halimi tekrar bulmak biraz zaman aldı."

"Sanırım Red Bull'da yarıştığım dönemde mühendisim olan Simon Rennie ile çalışmak çok yardımcı oldu. Onunla çalışmak kendime olan güvenimi hızla geri getirdi." dedi.

Ricciardo'nun simülatördeki performansı Silverstone Pirelli testine yol açtı ve Red Bull'u geri dönmeye ve De Vries'in yerini almaya hazır olduğuna ikna etti.

Sekiz kez yarış kazanan pilot, Red Bull araçlarının kalıcı DNA'sının McLaren aracının alışık olmadığı davranışlarına kıyasla 'alışılması daha kolay' olduğunu söylüyor.

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Bu da Ricciardo'nun McLaren'de uzaklaşmak zorunda kaldığı sürüş stiline yeniden güvenmesini sağladı.

Ricciardo, "Bence gerçekten güzel olan şey, örümcek ağlarından kurtulduğumda, araç beş yıl öncesinden farklı olsa bile benim için hâlâ bildiğim Red Bull aracı gibi hissettirmesiydi." 

"Araçla ilgili eskiden gerçekten sevdiğim her şeyin hâlâ var olduğunu hissettim ve bu da gerçekten istediğim şekilde sürmeye başlayabileceğim konusunda kendime güvenmemi sağladı."

"Geriye kalan tek şey bunu pistte yapabileceğimden emin olmak için gerçek aracı sürmekti. Sonunda test iyi geçti ve şu an iyi bir yerdeyiz." dedi.

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Hamilton, De Vries'in takımdan gitmesi hakkında: "Red Bull hep bunu yapıyor"

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