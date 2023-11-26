Ricciardo: "Engellemelerde her zaman suçlu Sainz oluyordu"

Sainz Abu Dabi GP'sinde 16. sırayı aldıktan sonra trafikten şikayet ederken, pilotların teknik olarak engelleme suçu işlemedikleri halde rakiplerini engellemek için kasıtlı olarak rakiplerini biraz kirli havada bıraktıklarını iddia etti.

Sainz'ın pazar günü Yas Marina'da yapılacak sezonun son yarışına kendisinden bir sıra geride başlayacağını söyleyen Ricciardo, İspanyol pilotun diğer pilotların hayatını zorlaştırmasıyla tanındığını belirtti.

Ricciardo, "Tam arkamda mı? Onunla konuşacağım. Antrenmanlarda bazı insanları üzdüğünü biliyorum, normalde rakiplerini üzen o olur. Benim hep önüme çıkıyor."

"Bu yüzden ona pazar günü 1. virajda sol ayağını pedala çok fazla basmamasını ve bazılarını üzüp bana yardım etmesini söyleyeceğim!"

"Bunu neden yaptığını bilmiyorum. Ama suçlu hep o."

"Yine de bu hafta sonu beni hiç üzmedi."

"Bizimle dalga mı geçiyor bilmiyorum ama kesinlikle herkesin engelleme ve benzeri şeyler için konuşmak istediği kişi o gibi görünüyor. O bunların karşılığını alacak. Bunu o başlattı!" dedi.

Ricciardo, kirli havanın bu sezon daha büyük bir sorun haline geldiğini söyledi ve pilotların kendilerini takip eden otomobilleri zora sokabileceklerinin farkında olduklarını doğruladı.

Ricciardo, "Evet, bu yıl daha da kötüleştiğini hissettim. Bence kesinlikle geçen yıl biraz daha iyiydi. Ama bana göre bu yıl, takip etmek ya da etkilenmemek kesinlikle biraz daha zor görünüyor."

"Ne yaptığımızı biliyoruz. Benim yaklaşımım, eğer ben birine bunu yaparsam, o da bana bunu yapacaktır."

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

"Bu yüzden herkese karşı nazik olmaya çalışacağım ve umarım bana nazik bir şekilde karşılık verirler. Ama her neyse, az önce onun [Sainz] hakkında biraz kötü konuştum. Bir süredir beni üzmemişti ama siz bahsettiniz!" dedi.

Ricciardo başkaları için sorun çıkarmamaya çalıştığı konusunda ısrar etti.

Ricciardo, "İnsanların yolundan çekilmeye çalışarak iyi bir iş yaptığımı hissediyorum. Bence bu daha çok antrenmanlarda, ortada bir şey yokken oluyor."

"Muhtemelen en çok hayal kırıklığına uğradığımız an, dürüst olmak gerekirse antrenmanda pozisyonlar için savaşmıyorken oluyor."

"Bu yüzden muhtemelen sizi daha çok üzen yer burası. Bence sıralama turlarında muhtemelen bir ceza verilecektir, ancak bu daha çok yanlarına kâr kalacağını hissettiğiniz bir uygulama ve sizi kızdıran da bu olabilir." dedi.