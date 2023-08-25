Ricciardo: "En az birkaç yıl daha F1'de kalacağım"

Ricciardo'nun planı McLaren'la geçirdiği iki hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından bir yıl ara vermekti ancak bu Helmut Marko ve Christian Horner engeline takıldı.

Hayal kırıklığı yaratan performansı nedeniyle Nyck de Vries ile yollarını ayıran Red Bull, yedek pilotu Ricciardo'yu sezon ortasında direksiyona oturttu.

Böylelikle Ricciardo olması gerekenden çok daha erken pistlere döndü ve tekrar emekli olmak gibi bir plan yapmıyor.

Zandvoort hafta sonunda konuşan Avustralyalı pilot, "Her yarışı ayrı ayrı ele alıyorum ama artık birkaç yıl daha Formula 1'de kalmak istiyorum."

"Altı ay önce farklı düşünüyordum. O dönemde geleceğimi düşünmek istiyordum ama şimdi kendimi yeniden on yaş genç hissediyorum."

Daniel Ricciardo Fotoğraf: Catawiki

"Yeniden genç bir pilotun enerjisine ve motivasyonuna sahibim. Yeniden yarışmaktan keyif alıyorum,"

"Kafamdaki plan bir süre daha devam etmek ama performans açısından her yarışı ayrı ayrı ele alıyorum."

"Şimdi kariyerimin başına geri dönmek ve burada olmak için o motivasyonu tekrar bulmak istiyorum. Spora olan sevgim ve saf keyif en önemli şey."

"Son yıllarda böyle değildi. Artık istediğim kadar keyif alamıyordum. Geçen yıl Aralık ayında yarışmak isteyip istemediğimden şüphe ettiğimi hatırlıyorum."

"Altı ay önce spora geri dönüp dönmeyeceğimden ya da tekrar yarışıp yarışmayacağımdan emin değildim."

"Şimdi her hafta sonunu bir bonus olarak görüyorum. Buradayım, yarışabiliyorum ve bundan keyif alıyorum."

"Performans göstermem için üzerimde çok fazla baskı yok. Hâlâ kendimi kanıtlamak istiyorum ama bu omuzlarıma çok fazla baskı yüklemiyor." dedi.