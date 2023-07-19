Ricciardo: "Emeklilik düşüncesi beni korkutmuyor"

McLaren'da geçirdiği iki zorlu yılın ardından sözleşmesi bitmeden takımda ayrılan Ricciardo, bu sezonu Red Bull yedek pilotu olarak geçirmekteydi.

Geçen hafta takımla bir lastik testine çıkan Ricciardo'nun performansı takımı tatmin etti, sonuç olarak, Avustralyalı pilot Macaristan GP'sinden itibaren Nyck De Vries'in yerine AlphaTauri'de yarışacak.

Kısa süre önce geri dönüşü hakkında konuşan Ricciardo, emekliliği düşünse dahi henüz şampiyon olamadığı için kendini ikilemde bulduğunu söylüyor.

Crash.net'e konuşan Ricciardo, "Eğer dünya şampiyonu olursam, emekli olur muyum bilmiyorum, çünkü bu işlerin iyi gittiği anlamına gelir."

"Ama bazı sporlara bakıyorum, UFC'yi çok takip ediyorum ve birçok dövüşçü biraz fazla uzun kalıyor ve kariyerleri zayıflıyor. Zirveye çıkmanın güzel bir yanı var."

"Sonra [Nico] Rosberg'e bakıyorum ve onu anlıyorum ama o da biraz erken bırakmış gibime geldi. Belli bir denge tutturmak zor."

"Gelecek yıl şampiyonluğa ulaşacak olsaydım emekliliği düşünmezdim. Beş yıl içinde şampiyonluğa ulaşacak olsaydım, o zaman da 'bırakmak için harika bir yol' derdim."

"Beş yıl içinde şampiyon olmak, bu harika olurdu." dedi.

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Fotoğraf: Pirelli

Benzer ikilemlerle birçok pilotun karşılaştığını söyleyebiliriz, önümüzdeki en büyük örnek Lewis Hamilton.

2021 Abu Dhabi GP'sinde sekizinci şampiyonluğunu kaçıran ve neredeyse 20 aydır ne galibiyet, ne de pole pozisyonu elde edemeyen Hamilton, her şeye rağmen son bir şampiyonluk istiyor ve bu amaçla sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

Hamilton'ın durumu sorulduğunda Ricciardo, "Bence bu pek çok sporcu için geçerli, Lewis ya da bir başkası için geçerli demiyorum ama genel olarak emeklilikten korkan pek çok kişi olduğunu düşünüyorum."

"Bu kadar uzun süre bu müthiş, coşkulu seviyede yaşadığınızda, bunu kaybetme düşüncesi sizi korkutabilir. Tamamen anlaşılabilir."

"Ancak yine de bir sonraki adımda ne olacağından korktuğunuz için bu spora tutunuyorsanız, o zaman iş biraz uzuyor gibi olabilir."

"Sanırım kişisel olarak konuşacak olursam, bu yıl resmi olarak emekli olacağım gün konusunda çok daha rahat hissediyorum. Emeklilikten korkmuyorum."

"Gerçekten eğlenceli bir yıl geçirdim, birçok şey yaptım. Yarıştan sonraki hayat tamamen güzel, başka hobilerim ve ilgi alanlarım var. Bırakmak artık beni korkutmuyor."

"Ama bu önemli, özellikle de yetişmekte olan genç çocuklar için. Elbette bu spora kalbinizi ve ruhunuzu vermelisiniz ama yarış dışında da bir şeyler yapmaya ya da yaratmaya çalışın ki kendinizi sudan çıkmış balık gibi hissetmeyin. Hayat tavsiyesi!" dedi.