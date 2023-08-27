Prime'a abone ol
Önceki / Russell, yanlış strateji kararı nedeniyle Mercedes'e kızgın Sonraki / Perez: "Podyumu gerçekten hak etmiştim"
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Ricciardo elindeki hasar nedeniyle ameliyat oldu

AlphaTauri Formula 1 pilotu Daniel Ricciardo, 2023 Hollanda Grand Prix hafta sonunda sol elindeki bir kemiğin kırılması nedeniyle ameliyat oldu.

Ekleyen:
Daniel Ricciardo,Scuderia AlphaTauri Team

Daniel Ricciardo, Zandvoort'ta gerçekleştirilen antrenman seansında kaza yaptı ve elindeki kırıktan ötürü hafta sonundan çekildi.

Avustralyalı pilot 3. virajda ön lastiğini kilitleyerek bariyerlere çarpmış ve çarpışmanın etkisiyle direksiyon simidi şiddetli bir şekilde hareket ederek sol el tarak kemiğinin kırılmasına yol açmıştı.

Ricciardo, kırık nedeniyle hafta sonundan çekilirken, AlphaTauri bunun üzerine yedek pilot Liam Lawson'ı görevlendirdi. Ricciardo ise daha fazla tetkik için Barselona'ya uçtu.

Ricciardo, yapılan tetkiklerin ardından pazar sabahı ameliyat olduğunu doğruladı.

Instagram'dan yaptığı paylaşımda Ricciardo, "Herkese merhaba. Bu sabah ameliyat oldum, ilk platin çalışmam yapıldı, ki bu oldukça havalı!"

"Bana ulaşan ve moralimi yükselten herkese çok teşekkür ederim. Bu bir aksilik değil, sadece geri dönüşün bir parçası." dedi.

 

Ricciardo'nun tedavi sürecinde Doktor Xavier Mir'in de yer aldığı öğrenildi.

Mir, Lance Stroll'ün sezon öncesinde düştüğü ve hem elinden hem ayağından sakatlandığı bisiklet kazası sonrasında Kanadalı pilota yardım etmişti.

Ricciardo'nun 2021'de kazandığı İtalya GP'sini kaçırma olasılığı yüksek.

AlphaTauri patronu Franz Tost, "Liam Monza'ya da katılacak gibi görünüyor çünkü Daniel'in Monza'da yarışmaya hazır olacağını düşünmüyorum."

"Monza'ya hazırlanmak için Lawson'ı bu hafta simülatöre alacağız." dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner da dönüş için Singapur GP'yi işaret etmişti.

Liam Lawson, Scuderia AlphaTauri

Liam Lawson, Scuderia AlphaTauri

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Russell, yanlış strateji kararı nedeniyle Mercedes'e kızgın

Perez: "Podyumu gerçekten hak etmiştim"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı

Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı

Formula 1
Hollanda GP

Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı

Red Bull, Hollanda'da en hızlı pit stopu yaptı

Red Bull, Hollanda'da en hızlı pit stopu yaptı

Formula 1
Hollanda GP

Red Bull, Hollanda'da en hızlı pit stopu yaptı Red Bull, Hollanda'da en hızlı pit stopu yaptı

Alonso: "Güncellemelerin işe yaraması gelecek için iyi bir haber"

Alonso: "Güncellemelerin işe yaraması gelecek için iyi bir haber"

Formula 1
Hollanda GP

Alonso: "Güncellemelerin işe yaraması gelecek için iyi bir haber" Alonso: "Güncellemelerin işe yaraması gelecek için iyi bir haber"

Daniel Ricciardo Daha fazlası
Daniel Ricciardo
Ricciardo: "Ya Piastri'ye çarpacaktım ya da duvara"

Ricciardo: "Ya Piastri'ye çarpacaktım ya da duvara"

Formula 1
Hollanda GP

Ricciardo: "Ya Piastri'ye çarpacaktım ya da duvara" Ricciardo: "Ya Piastri'ye çarpacaktım ya da duvara"

Villeneuve: "De Vries Riccardo'nun siyasi oyunlarını fark etmedi"

Villeneuve: "De Vries Riccardo'nun siyasi oyunlarını fark etmedi"

Formula 1
Belçika GP

Villeneuve: "De Vries Riccardo'nun siyasi oyunlarını fark etmedi" Villeneuve: "De Vries Riccardo'nun siyasi oyunlarını fark etmedi"

Red Bull, 2025'te Perez'in yeri için "griddeki tüm seçeneklere" bakacak

Red Bull, 2025'te Perez'in yeri için "griddeki tüm seçeneklere" bakacak

Formula 1

Red Bull, 2025'te Perez'in yeri için "griddeki tüm seçeneklere" bakacak Red Bull, 2025'te Perez'in yeri için "griddeki tüm seçeneklere" bakacak

AlphaTauri Daha fazlası
AlphaTauri
Yeni CEO Bayer, AlphaTauri'ye nasıl yeni bir yaklaşım getirecek?

Yeni CEO Bayer, AlphaTauri'ye nasıl yeni bir yaklaşım getirecek?

Formula 1

Yeni CEO Bayer, AlphaTauri'ye nasıl yeni bir yaklaşım getirecek? Yeni CEO Bayer, AlphaTauri'ye nasıl yeni bir yaklaşım getirecek?

Ricciardo, bir daha sürüş stilini değiştirmek istemiyor

Ricciardo, bir daha sürüş stilini değiştirmek istemiyor

Formula 1
Hollanda GP

Ricciardo, bir daha sürüş stilini değiştirmek istemiyor Ricciardo, bir daha sürüş stilini değiştirmek istemiyor

Horner: "Ricciardo beklentilerimizi karşıladı, kendini kanıtladı"

Horner: "Ricciardo beklentilerimizi karşıladı, kendini kanıtladı"

Formula 1
Belçika GP

Horner: "Ricciardo beklentilerimizi karşıladı, kendini kanıtladı" Horner: "Ricciardo beklentilerimizi karşıladı, kendini kanıtladı"

Son Haberler

Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş!

Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş!

F1 Formula 1
Hollanda GP

Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş! Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş!

Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı

Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı

F1 Formula 1
Hollanda GP

Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı

IndyCar St. Louis: Sezonun son oval yarışında galip Scott Dixon

IndyCar St. Louis: Sezonun son oval yarışında galip Scott Dixon

Indy IndyCar
Gateway

IndyCar St. Louis: Sezonun son oval yarışında galip Scott Dixon IndyCar St. Louis: Sezonun son oval yarışında galip Scott Dixon

Lawson: "Daha iyi yapabileceğim şeyler vardı, yine de mutluyum"

Lawson: "Daha iyi yapabileceğim şeyler vardı, yine de mutluyum"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Lawson: "Daha iyi yapabileceğim şeyler vardı, yine de mutluyum" Lawson: "Daha iyi yapabileceğim şeyler vardı, yine de mutluyum"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol