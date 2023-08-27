Ricciardo elindeki hasar nedeniyle ameliyat oldu
AlphaTauri Formula 1 pilotu Daniel Ricciardo, 2023 Hollanda Grand Prix hafta sonunda sol elindeki bir kemiğin kırılması nedeniyle ameliyat oldu.
Daniel Ricciardo, Zandvoort'ta gerçekleştirilen antrenman seansında kaza yaptı ve elindeki kırıktan ötürü hafta sonundan çekildi.
Avustralyalı pilot 3. virajda ön lastiğini kilitleyerek bariyerlere çarpmış ve çarpışmanın etkisiyle direksiyon simidi şiddetli bir şekilde hareket ederek sol el tarak kemiğinin kırılmasına yol açmıştı.
Ricciardo, kırık nedeniyle hafta sonundan çekilirken, AlphaTauri bunun üzerine yedek pilot Liam Lawson'ı görevlendirdi. Ricciardo ise daha fazla tetkik için Barselona'ya uçtu.
Ricciardo, yapılan tetkiklerin ardından pazar sabahı ameliyat olduğunu doğruladı.
Instagram'dan yaptığı paylaşımda Ricciardo, "Herkese merhaba. Bu sabah ameliyat oldum, ilk platin çalışmam yapıldı, ki bu oldukça havalı!"
"Bana ulaşan ve moralimi yükselten herkese çok teşekkür ederim. Bu bir aksilik değil, sadece geri dönüşün bir parçası." dedi.
Ricciardo'nun tedavi sürecinde Doktor Xavier Mir'in de yer aldığı öğrenildi.
Mir, Lance Stroll'ün sezon öncesinde düştüğü ve hem elinden hem ayağından sakatlandığı bisiklet kazası sonrasında Kanadalı pilota yardım etmişti.
Ricciardo'nun 2021'de kazandığı İtalya GP'sini kaçırma olasılığı yüksek.
AlphaTauri patronu Franz Tost, "Liam Monza'ya da katılacak gibi görünüyor çünkü Daniel'in Monza'da yarışmaya hazır olacağını düşünmüyorum."
"Monza'ya hazırlanmak için Lawson'ı bu hafta simülatöre alacağız." dedi.
Red Bull takım patronu Christian Horner da dönüş için Singapur GP'yi işaret etmişti.
Liam Lawson, Scuderia AlphaTauri
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
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