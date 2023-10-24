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Ricciardo: “El sakatlığım kötü performansım için bahane olamaz”

AlphaTauri pilotu Daniel Ricciardo, elindeki yeni iyileşen sakatlığın Amerika Grand Prix’sindeki kötü performansı için bir bahane olamayacağını söyledi.

Editör Fırat Kocaman
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Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri, gridde

Ricciardo elindeki sakatlığının ardından geçtiğimiz pazar Amerika Grand Prix’sinde pistlere geri döndü. Avustralyalı pilot kötü bir yarış geçirdi ve finişe 17. sırada ulaştı. Lewis Hamilton ve Charles Leclerc’in taban aşınmasından dolayı diskalifiye edilmesinin ardından klasmanda 15. sırada yer aldı.

Avustralyalı pilot, Hollanda Grand Prix’sinin antrenman seansında sol el tarak kemiğini kırmış ve Austin öncesindeki beş yarışa katılamamıştı. 

Ricciardo, el sakatlığının ardından iyi hissettiğini ancak kondisyonunun zayıf olduğunu vurguladı. Oldukça berbat bir yarış geçirdiğini ve hiçbir bahanesinin olmadığını söyleyen Ricciardo, şu açıklamalarda bulundu: “Aslında cumartesi günkü Sprint yarışından sonra daha kötü hissetmiştim. Yine de kondisyonumu artırmak için ısınmış oldum, bu tek olumlu yön.”

“El sakatlığım asla bir bahane olamaz. Hiçbir bahane ve çekincemin olmamasından dolayı pistlere dönüş zamanlamamın doğru olduğunu düşünüyorum.”

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

“Fiziksel olarak kesinlikle zorlu bir yarış oldu. Sakatlık dönüşü iyi hissediyordum.”

Ricciardo son turlara yaklaşırken aracının fren kanallarını etkileyen ve denge kaybına yol açan hasardan dolayı yarışa veda etmeyi düşündüğünü de söyledi.

Formula 1’de sekiz yarış zaferi bulunan pilot, kendisini trafiğin ortasında bulmasına sebep olan ilk pit stop sonrasında da oldukça zaman kaybetmişti.

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

Aracına aldığı hasar hakkında konuşan Ricciardo, şunları söyledi: “Ne yazık ki aracım yarış içerisinde hasar aldı. Takım telsizinden araçta sıkıntılar olduğunu, elimden hiçbir şeyin gelmediğini ve üzgün olduğumu söyledim. Bu arızayla yarışımız kötü bir hale geldi.”

“Yarışı en iyi ihtimalle puan barajında bitirebilirdik ancak araçtaki sıkıntıyla birlikte gerilere düştük. Yarışımız gerçekten şanssızlıklarla geçti.”

Ricciardo, Meksika ve Brezilya yarışlarıyla devam edecek olan üçlü yarışın, kendi yarış kondisyonunu düzelteceğini söyledi.

Deneyimli pilot, Austin’deki hafta sonunun değerlendirmesine şöyle devam etti: “Takımla birlikte zaman zaman iletişim eksiklikleri yaşadık. Aracımdaki hasardan sonra performansım iyice düştü çünkü araç düzgün şekilde çalışmıyordu.”

“Elbette güven duyduğum şeylerden biri de yarış kondisyonum. Uzunca bir aradan sonra antrenman seansında kokpite oturduğumda bile zorlayabildiğimi ve kondisyonuma güvenebileceğimi hissettim.”

“Bu güvenimin kökeninde kendime duyduğum güven var. Önümüzdeki yarışlarda daha iyi performans gösterebileceğimi düşünüyorum.”

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