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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Eğer şampiyon olamazsam hayal kırıklığı yaşayacağım"

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Ricciardo: "Eğer şampiyon olamazsam hayal kırıklığı yaşayacağım"
Ekleyen:
, Editör
10 Haz 2020 09:15

Daniel Ricciardo, şampiyon olabilecek yeteneğe sahip olmasına rağmen bunu başaramaması halinde hayal kırıklığı yaşayacağını söyledi.

Daniel Ricciardo, Formula 1 kariyeri boyunca HRT, Toro Rosso, Red Bull ve Renault takımları için yarıştı ve hiç şampiyonluk kazanamadı.

Şimdiye kadar yedi galibiyet alsa da, hiçbir zaman şampiyonluklar kazanabileceği bir araca sahip olmayan Ricciardo, şimdilerde Renault ile orta grupta mücadele ediyor.

BBC ile olan röportajında şöyle dedi: "Formula 1'de şampiyon olmak için doğru takımda olmanız gerçekten çok can sıkıcı. Aslında bu, kimin en iyisi olabileceğini önceden tahmin etmeniz ya da bilmeniz gereken bir tür satranç gibi."

"Her zaman en tepeye ulaşacağımı ve yeni kurallarla birlikte doğru takımda olabileceğimi hissediyorum."

"Amacım Formula 1'e girmekti ama aynı zamanda dünya şampiyonu olmak da istiyordum. Bu sporda yer alabildiğim için mutluyum. Ama hedefime ulaşamazsam hayal kırıklığına uğrayacağım çünkü bana göre bunu yapabilecek yeteneğim var."

"Eğer artık şampiyon olabileceğime inanmasaydım şu anda Formula 1'de olmazdım."

 
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Editör Kemal Şengül

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