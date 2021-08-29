Ricciardo: "Eau Rouge'da yapılacak değişiklikler virajın korkutucu olmamasına neden olmaz"

Belçika Grand Prix'sinin en ünlü virajının güvenliğinin gündeme geldiği bu hafta sonunda, McLaren pilotu Daniel Ricciardo da Eau Rouge'da değişikliklere gidilmesi gerektiğini belirten pilotlara katıldı.

Spa pistinin yöneticileri, şimdiden virajda yapılacak değişiklikleri belirledi. Eau Rouge/Raidillon viraj kompleksinin bariyerleri ve kaçış alanları gözden geçirilecek. Ricciardo da pistin bu bölümünde değişikliğe gidilmesi konusunda şüphe olmaması gerektiği görüşünde.

Motorsport.com tarafından bir virajın pilotlara sunduğu meydan okumayı kaybetmeden, aynı zamanda nasıl güvenli yapılacağı sorulan Ricciardo, bir virajda bu iki elementi de kaybetmemek için gerekli olan dengeden şöyle bahsetti: "Bence bu denge, tarihin bize gösterdiklerinde bulunuyor. Eau Rouge ne kadar heyecan verici olsa da neredeyse her sene burada büyük kazalar oluyor."

"F1'de olmazsa, başka bir kategoride büyük kazalar oluyor. Bence burada limit biraz aşılıyor."

"Bariyerler birkaç metre geriye itilse de viraj hâlâ heyecan verici ve korkutucu olmaya devam eder. Çünkü bu yapılmazsa [bariyerler birkaç metre geri itilmezse], araçlar kaza yaptıklarında piste geri sekiyorlar."

"Bence bu güvenlikle alakalı bir değişim, virajın saf karakterini değiştirmekle alakalı değil. Bence bu gereksiz tehlikeleri kaldırmakla alakalı. Geçmişe baktığımızda, kimse tehlikeden yararlanmıyor."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Ricciardo'nun takım arkadaşı Lando Norris, dün gerçekleştirilen yağmurlu sıralama turları seansının son bölümünde Eau Rouge'da yüksek hızda bir kaza yapmıştı.

Norris de Spa 24 Saat ve W Series'de yaşanan kazaların da dahil olduğu büyük kazaların, bu virajda değişikliğe gidilmesi gerektiğini vurguladığını söyledi.

"Bence üzücü bir şekilde bu virajda çok fazla şey yaşandı. Elbette, her şeyi aynı tutmayı seviyoruz, Spa'nın tarihi bölümünü seviyoruz. Ancak güvenlik açısından baktığımızda, son zamanlarda çok fazla kaza oldu ve bu kazalar birçok kötü şeylere neden oldular. Biz de elbette bunu istemiyoruz."

Ricciardo ayrıca, pilotların Eau Rouge'un yapısını hâlâ sevdiklerini ve pisti takvimden kaldırtmaya çalışmadıklarını da ekledi.

"Hâlâ burada yarışmaktan mutluyum. Bence birkaç değişiklikle pisti biraz daha güvenli yaparlarsa hepimiz buraya gelmeye devam etmek isteyeceğiz. Kesinlikle bu pisti takvimden kaldırtmaya çalışmıyoruz."

"Ancak elbette bazı yerlerde birkaç değişikliğe giderek pistin takvimde kalmasına yardımcı olabileceksek, bu değişiklikleri yapacağız çünkü burası mükemmel bir pist."