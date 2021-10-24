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Ricciardo: "Earnhardt Jr'ın yorumlarını duysaydım ağlardım"

Ekleyen:
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, COTA'da Earnhardt Sr'ın 1984 Chevrolet NASCAR aracı ile yaptığı sürüş hakkında Dale Earnhardt Jr'ın yorumlarını duysaydı ağlayacağını söyledi.

Ricciardo: "Earnhardt Jr'ın yorumlarını duysaydım ağlardım"

McLaren CEO'su Zak Brown, Ricciardo ile kontrat imzaladığı anda Avustralyalı pilot ile bir iddiaya girdi. Ricciardo, podyuma çıkması hâlinde, Amerikalı CEO'nun kendi araç koleksiyonunda bulunan - Ricciardo'nun da kahramanlarından biri olan - Earnhardt Sr'ın aracında sürüş yapacaktı.

Cumartesi günü Circuit of The Americas'da binlerce Formula 1 taraftarının önünde Ricciardo'nun hayali gerçek oldu ve Avustralyalı pilot, 5.513 km uzunluğundaki pistte mavi-sarı renkli Wrangler sponsorlu aracı sürdü.

Sürüş hakkında konuşan Ricciardo, "İnanılmazdı, çok eğlenceli bir şeydi. Çok farklı bir duyguydu. Müthiş hissettim çünkü çok yabancı ve taze hissettirdi. Aracın sesi, vites değişimi, sürüş pozisyonu... Her şey kendine özgüydü."

"Ve Dale'in aracıydı - benim kahramanlarımdan biri. Gerçek dışı bir deneyimdi. Çok eğlenceliydi."

"Burada bunu yapmak da bence inanılmazdı. Eğer İngiltere'de özel bir pist kiralayıp bunu yapsaydık, bilmiyorum, aynı hissi vermezdi. Bu nedenle Zak bu aracı buraya getirdiği için ona minnettarım." dedi.

Associated Press'te çalışan gazeteci Jenna Fryer'ın, kendisinin neler hissettiği sorusuna Twitter'dan yanıt veren Dale Earnhardt Jr, "Daniel için çok mutluyum. Babamın anısını böyle yaşattığı için ona minnettarım. Bu, ailemizdeki pek çok kişiyi ve taraftarları gülümseten bir şeydi." dedi.

F1 yorumcusu Will Buxton ise Jr'ın bu yanıtından Ricciardo'ya bahsetti ve Avustralyalı pilot, Sky Sports'a konu hakkındaki hislerini anlattı.

Ricciardo, "Will Buxton bana röportaj sonrasında bundan bahsettiği anda tüylerim diken diken oldu. Dürüst olmak gerekirse eğer daha özel bir alanda olsaydık ve Jr bana bunu birebirde söyleseydi sanırım ağlayabilirdim."

"Genel olarak onun ailesinin bu tepkiyi vermesi çok çılgıncaydı - mutlu bir çılgınlık. Ben ona çok hayrandım."

"Senior'ın ardından, Junior'ın da büyük bir hayranıydım. Yıllar boyunca her NASCAR yarışını izledim. Her Şubat ayında erkenden uyanıp Junior'ın Daytona 500'ı kazanmaya çalışmasını izlerdim."

"Babasına verdiğim desteği görmesi ve buna minnettar olması çok güzel bir histi." dedi.

Ricciardo, F1 sürücülerinin kendi numaralarını ilk seçtiği anda bir ikilemde kaldığını ve otomatik olarak Earnhardt Sr'ın NASCAR'da kullandığı efsanevi "3" numarayı seçtiğini belirtti.

Konu hakkında konuşan Ricciardo, "Kaskımda, onun 3 numarasının fontunu kullandım ve Dale Jr ile bu konuyu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ona 'Bunu yapıp yapamayacağımı sorabilir miyim?' demeden önce bile bana 'Bu çok güzel, bunu yaptığın için çok mutlu olduk' dedi."

"Ancak aynı zamanda içimdeki 'taraftara' güveniyordum. Bir çocuk olarak Dale'i birkaç sene boyunca takip ettim ve sonrasında da Dale Jr'ı, bu nedenle bana bunun nedeni sorulsaydı bile gerçekçi bir şekilde nedenini söyleyebilirdim."

"Bunu F1'e getirmek bile - bu durum biraz Lando ve benim, Valentino Rossi'ye olan hayranlığımız gibi: F1 ile hiçbir alakası yok ancak motor sporlarının çok önemli bir figürü ve buna hayranlık duyuyorum. Earnhardt için de aynı durum geçerli." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren, 1984 Wrangler Dale Earnhardt Chevrolet NASCAR

Daniel Ricciardo, McLaren, 1984 Wrangler Dale Earnhardt Chevrolet NASCAR

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, McLaren, 1984 Wrangler Dale Earnhardt Chevrolet NASCAR

Daniel Ricciardo, McLaren, 1984 Wrangler Dale Earnhardt Chevrolet NASCAR

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

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