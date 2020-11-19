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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Düşük tutuşlu pistler F1 takımlarına karşı hırsızlık gibi"

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Ricciardo: "Düşük tutuşlu pistler F1 takımlarına karşı hırsızlık gibi"
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Daniel Ricciardo, Formula 1’de daha fazla düşük yol tutuşuna sahip pistlerin yer almasının kendilerinden dünyanın en hızlı yarış araçlarını üretmeleri istenen takımlara karşı bir hırsızlık olacağını düşünüyor.

Yenilenen asfaltı çok düşük yol tutuşuna yol açınca Türkiye Grand Prix’si hafta sonu birçok hareketli saate yol açtı.

Sıralama turlarında ve yarışta yağmur yağınca durumlar daha da zorlaşırken birçok sürücü limitleri zorlarken spin attı.

Sporun önde gelen pilotlarının belirttiği hoşnutsuzluklara rağmen Lance Stroll’ün ilk pole pozisyonunu alması ve Lewis Hamilton’un inanılmaz bir yarış galibiyeti elde etmesi ortaya çok güzel bir gösteri çıkmasını sağladı.

Eğlence ve seyirci sayısı açısından düşük yol tutuşlu pistlerin faydaları tartışılırken Ricciardo sporun bu yönde gitmesinin yanlışlığı konusundaki fikirlerini açıkça belirtti.

F1’in Türkiye’de olanlardan herhangi bir ders çıkarıp çıkaramayacağı sorulduğunda Ricciardo: “Evet. Doğru cevabın bu olmadığını.” diyerek cevap verdi.

Ricciardo: “Bakın, yanlış anlaşılmak istemem; birçok kişinin koltuğundan otururken eğlenceli ve heyecanlı bir yarış seyrettiklerini biliyorum ama dürüst olmam gerekirse bu hafta sonundan bir şey öğrenip öğrenmediğimizden emin değilim.”

“Muhtemelen bir daha böyle düşük seviyede yol tutuşuna sahip bir durumda olmayız. Öbür yandan takımlar dünyanın en hızlı yarış araçlarını üretmek için geliştirmeye ve bilgi edinmeye o kadar paralar harcarken bunları kullanamamak... ve bunun sürekli olması, bence bu bir tür hırsızlık.”

“Yani eğer sınırları zorlayamayacaksak neden bu araçlara bu kadar yatırımda bulunuyoruz?”

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Fakat Ricciardo’nun eleştirileri F1 direktörü Ross Brawn tarafından karşılık bulmazken Brawn, bu hafta sonu yaşanan durumların pilotların gerçek yeteneğini ortaya çıkarmasını sağladığını söyledi.

Haftalık köşe yazısında F1’in motor sporları işletme direktörü Ross Brawn şu sözleri sarf etti: “Bence pilotlar bazen mücadelenin yarış çizgisini ilk geçen kişi olmak olduğunu unutuyorlar, ve yol tutuşu seviyesi yüksek olmamasına rağmen herkes için aynıydı. Bazıları kafalarını eğip durumun üstesinden gelmeye odaklanırken diğerleri bununla odaklarını kaybettiler.”

“Bu hafta sonu olduğu gibi zorlayıcı bir pist yüzeyine sahip olmak kesinlikle kötü bir şey değil. Bir pilotun sınırlardaki yeteneğini gösterdi. Bence yol tutuşu düzeyleri elde ettiğiniz rekabet için bir ölçüt değil.”

“Yarışma adil ve eşit olmalı. Bu bir spor, o yüzden herkese aynı fırsatları sağlamalıyız. Zorlayıcı ama bu güzel bir şey olarak görülmeli.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo
Editör Jonathan Noble

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