Ricciardo, Dünya Şampiyonluğu alamadığı bir kariyer hakkında konuştu

Ricciardo, Formula 1 kariyerine veda etmeden önce dünya şampiyonluğunu alabilmek için motivasyonunu koruduğunu belirtmişti.

McLaren'a geçerken bu konudaki azminin hâlâ aynı seviyede kaldığını ancak yapacağı ilk şeyin MCL35M'yi sürmeye odaklanmak olacağını da eklemişti.

Dünya şampiyonluğunu hiç alamadığı bir senaryoyu düşünüp düşünmediği sorulan Ricciardo, şöyle cevapladı: ''Bu soru bana daha önce sorulmamıştı çünkü gerçek şu ki, ben bunu yapabilmek istiyorum.''

''Dünya Şampiyonu olmak istiyorum. Bence, bunu hâlâ başarabilirim.''

''Ancak eğer kariyerim bugün biterse, şampiyon olamamış olurum fakat yine de geçirdiğim bu yolculuğa bakıp minnettar hissederim.''

''Harika yarışlar geçirdim ve bazı çok iyi dönemlerim oldu. Aynı hayatta tecrübelediğimiz gibi.''

''Dünyayı gezebilip, yaptığımız işi iyi şekilde yaptık.''

''Dünya şampiyonluğu bu işi yapma nedenimiz olabilir ancak bu tecrübeden çok şey çıkardım ve eğer şampiyon olamazsam da, çok tatmin olduğum dönemler yaşadım.''

''Soruya ise cevabım şu olacak, hâlâ şampiyon olabilirim.''

Ricciardo, Fransa Grand Prix'sinden önce 26 puana sahip ve 10. sırada, Avustralyalı sürücününün takım arkadaşı Lando Norris ise ondan 40 puan önde, 4. sırada bulunuyor.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images