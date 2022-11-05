Ricciardo: "Drive to Survive izleyici kitlesini değiştirdi"

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2010'ların ortalarına doğru popülaritesini büyük oranda yitiren F1, 2019 sezonunda ilk sezonu yayınlanan Formula 1: Drive to Survive belgeselinin ve sonraki iki sezonun nispeten rekabetçi geçmesinin ardından 2020'lere birçok rekoru kırarak ve popülaritesini katlayarak girmiş bulunmakta. İzleyici sayısının artması ve yeni nesillerin yavaş yavaş spora entegre olmasının birtakım olumsuz sonuçları da mevcut; bunların başında her geçen gün artan siber zorbalık ve izleyici kitlesinin değişmesi yer alıyor. Drive to Survive'ın süperstarlarından biri, neşeli kişiliğiyle bildiğimiz Daniel Ricciardo. Your Mom's House isimli bir podcastte konuşan Avustralyalı pilot, izleyici kitlesine ve kariyerine yönelik soruları yanıtladı ve sporun son yıllarda geçirdiği değişime değindi.

İzleyici kitlesinin son birkaç yıldır değişim gösterip göstermediği sorulan Ricciardo, "Ciddi oranda değişti, çok ciddi oranda."

"Özellikle serinin (Drive to Survive) başlangıcından bu yana büyük bir değişim var. Eskiden sporu oldukça kendine has bir kitle takip ederdi. Formula 1 bu kitlenin hayatıydı, çoğunun takip ettikleri ve kendilerini ait hissettikleri tek spor dalı da F1 idi."

"Ama bir de F1 dışında diğer tüm sporları takip eden insanlar var. Bu insanlar uzun yıllar boyunca çok erişilebilir değildi." dedi

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

İstediği sonuçları elde edemediği iki sezonun ardından sene sonu McLaren'dan ayrılmaya hazırlanan Ricciardo için gelecek yıl Haas gibi bir seçeneğin yanı sıra Red Bull, Mercedes ve hatta McLaren gibi takımların yedek pilotluğunu yapma fırsatı bulunmakta.

Gelecek planları hakkında da konuşan Ricciardo, bir kez daha 2023 sezonunda yarışmaya niyetli olmadığını yineledi.

Ricciardo, "Gelecek yıl F1'de yarışmayacağım, ancak gözlerim kesinlikle hala burada."

"Yaşanan onca şeyden sonra biraz ara vermeye ihtiyacım var. Sözleşmelerin ve her şeyin şekillenme şekline de baktığımda gözlerimi 2024 sezonuna dikmek ve kariyerimi yeniden inşa etme fırsatı yakalamak potansiyel olarak daha akıllıca duruyor."