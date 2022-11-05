Ricciardo: "Drive to Survive izleyici kitlesini değiştirdi"
Daniel Ricciardo, Formula 1'in popülaritesinin artmasıyla birlikte izleyici kitlesinin değiştiğini ve uzun yıllardır erişemedikleri bir kitleye ulaşabildiklerini söylüyor.
Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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