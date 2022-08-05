Ricciardo dört farklı takımdan ilgi görüyor
ESPN, dört farklı takımın son haftalarda Daniel Ricciardo'nun kapısını çaldığını iddia ediyor.
Daniel Ricciardo, 2020 sezonunun ardından McLaren'ın yolunu tutmuş ve İngiliz takımla üç yıllık anlaşma imzalamıştı.
Ancak Avustralyalı pilotun McLaren kariyeri pek de istediği gibi gitmedi ve geçen yıl Monza'da zafere ulaşsa dahi, düzenli olarak ön orta grubun önünde olmakta hatta puan almakta zorlandı.
Bu yüzden Ricciardo'nun kontratının bir yıl erken feshedilme ihtimali tartışılıyor ve iddialara göre sezon sonunda koltuğunu Oscar Piastri'ye kaybedecek.
Kaynaklar, McLaren'ın Piastri ile ön sözleşme imzaladığını ve bu kapsamda Ricciardo'nun gelecek yıl İngiliz ekipte olmayacağını söylüyorlar.
ESPN'in haberine göre Ricciardo, 2023 yılında Formula 1'de kalacak. Habere göre son birkaç hafta içerisinde dört farklı takım Ricciardo'nun kapısını çaldı ve durumunu sordu.
Bu takımların hangileri olduğu bilinmiyor ancak bu takımlardan birisinin hem Fernando Alonso hem de Piastri'yi kaybeden Alpine olduğu anlaşılıyor.
McLaren ile yapılan sözleşme, Ricciardo'nun erkenden takımdan ayrılmasına izin veriyor ancak bazı maddelerin yerine getirilmesi gerekiyor.
Ricciardo hâlâ şampiyonluk hayali kursa dahi bunu gerçekleştirmesi pek mümkün durmuyor. Red Bull, Ferrari ve Mercedes'te boş koltuk olmadığı için de Ricciardo, eğer 2023 yılında gridde kalmayı seçerse, o zaman orta grupta yarışmayı kabul etmek zorunda kalacak.
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