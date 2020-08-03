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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Dördüncü olmak harika ama daha fazlası mümkündü!"

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Ricciardo: "Dördüncü olmak harika ama daha fazlası mümkündü!"
Ekleyen:
, Editör
3 Ağu 2020 06:21

Renault pilotu Daniel Ricciardo, dördüncü sırada tamamladığı Britanya GP'nin ardından mutlu olduğunu ancak yarışta daha fazlasını yapmanın mümkün olduğunu belirtti.

Daniel Ricciardo yarışın yıldız isimlerinden biriydi ve yarış boyunca McLaren sürücüleriyle çekişti.

Son bölümde Carlos Sainz'ın lastik patlamasıyla bir sıra yükselen Avustralyalı pilot, son turlarda Lando Norris'i de geçti.

Ricciardo, son turda Charles Leclerc ile arasını kapattı ve damalı bayrağı Leclerc'in yaklaşık bir saniye ardında gördü.

Ricciardo yarışı şöyle yorumladı: "Sonuç kesinlikle harika! Beni yanlış anlamayın, dördüncülükten son derece memnunum ama bir sporcu olarak hep daha fazlasını istersiniz. Charles'ı son bölümde görmeye başladım, aramızda sadece 1.1 saniye kalmıştı. Gerçekten çok yakındım! Ama elbette harika bir sonuç aldık."

"Yarışta uzun süre sessizlik vardı ve sonrasında yerini kaos aldı. Ancak bazen yüksek hızlı pistlerde böyle şeyler olabiliyor. Patlamalar meydana geldiğinde, pek çok şey oldu."

"İlk tur gerçekten güzeldi. Damalı bayrağa yaklaşırken McLaren'ı yakaladım ve sonra kaos başladı! Bir anda kendimi Ferrari'ye yaklaşırken buldum. Yarıştan sonra Charles ile konuştum. Sanırım son bölümde biraz daha hızlıydım. Yedi gün sonra nasıl bir yarış olacağını göreceğiz. Belki daha da çılgınca olur!"

Yarışın son bölümünde Ricciardo, Lando Norris'i geçmeyi başardı. Anca bu atak, yayın içerisinde gösterilmedi.

Ricciardo şöyle dedi: "Araçtan çıktığımda hemen antrenörüme Lando'ya yaptığım atağın ekranlara gelip gelmediğini sordum. Gösterilmediğini söyledi."

"DRS kullanarak yaklaşmaya çalıştım ama bu sistemin doğrudan etkisi oldukça geç görülüyor. Belki de bataryadan kaynaklı olabilir. Lando'ya oldukça geç yaklaştım ve Hangar düzlüğünün başında, geçişin nasıl mümkün olabileceğinden pek emin değildim. Ancak iç tarafı almaya karar verdim. Sonunda frenlemede iş zaten bitmişti ve geçiş oldukça basitti."

"Lando'yu geçmeyi ve gelecek yıl onu bekleyen şeyler hakkında, kendisine biraz bilgi vermeyi başardım! (Gülüyor) Tabii ki şaka yapıyorum!"

Renault'nun saf hızının Racing Point ve McLaren'ı geçmek için yeterli olup olmadığı sorusuna Ricciardo şöyle yanıt verdi: "Bu, güzel bir soru. Tabii ki geliştik. En fazla ilerleme kaydettiğimiz alanın, aracın arka tarafı olduğunu söylüyorum. Özellikle hızlanmaya yardımcı oluyor. Yavaş ve orta hızlı virajlarda iyi görünüyor, ancak hızlı virajlarda gelişmemiz gerekiyor. Bunu, sıralama turlarındaki performansımızdan rahatlıkla görebiliriz."

"Copse virajını liderler tam gazla kolayca geçebiliyor, ama bizim açımızdan bakarsak oldukça sınırdayız. Hızlı virajlarda aracın verimliliğini artırmaya odaklanmalıyız. Ama olumlu tarafa bakarsak aracımız yavaş ve orta hızlı virajlarda gelişti. Şimdi odağımızı hızlı virajlara çevirmeliyiz."

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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