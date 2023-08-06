Ricciardo: "Dönüşümün yaz arasından önce gerçekleşmesi iyi oldu"
Daniel Ricciardo, ters bir zamanda Formula 1'e dönse de yaz arasının kendisine kalmış olmasından epey memnun.
McLaren macerasının sona ermesinin ardından bu sezonu boşta geçiren Ricciardo, herhangi bir fırsat yakalayabileceği umuduyla Red Bull yedek sürücüsü olarak görev yapmaktaydı.
Avustralyalı pilotun beklediği fırsat Britanya GP'sinin ardından karşısına çıktı, nitekim AlphaTauri zayıf performans sergileyen Nyck de Vries'i takımdan gönderdi.
Tecrübeli bir sürücü isteyen takımın ilk tercihi ise doğal olarak Ricciardo oldu, tek sıkıntı bu sırada yaz arasına henüz iki yarış kalmasıydı.
Zamanlamanın ideal olmadığını kabul eden Ricciardo, "Koltuğa geçeceğim söylendiğinde ilk düşüncem 'yaz arasına kadar bekleriz diye düşünmüştüm' şeklindeydi."
"Ancak aslında yaz arasından önce iki yarışa çıktığım için mutluyum, şu anda neler yapacağımı düşünebileceğim ve takıma sorular sorabileceğim bir ayım var."
"Zandvoort'a, Zandvoort'un benim ilk yarışım olmasından çok daha iyi hazırlanmış olarak gideceğimizi hissediyorum."
"Kondisyonumun ne durumda olduğunu biliyorum, bu yüzden yaz tatilinde çalışmaya devam edeceğim. Diğer pilotlar Pina Colada içerken ben spor salonunda olacağım." dedi.
Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04
Photo by: Erik Junius
Autosport'un yaz arasında neler yapacağına yönelik sorusuna Ricciardo, "Bu zamanı fiziksel açıdan arayı kapatmak için kullanacağım."
"Doğal olarak şu an diğerleriyle aynı kondisyonda değilim. Ancak bir düşününce Macaristan GP'sinden sonra düşündüğümden çok daha iyi hissetmekteydim."
"Elbette her zaman daha iyi olabilirim. Bu yüzden boş zamanımı sadece antrenman yapmak için kullanacağım."
"Tatilin tadını çıkarmaya da çalışacağım, ama altı aydır tatil yapıyorum!"
"Dolayısıyla antrenmana ihtiyacım var, nitekim Zandvoort oldukça fiziksel bir pist. Boyun için zor, hızlı ve her tür virajı içinde barındırıyor."
"Fiziksel olarak formda olursam, zihinsel olarak da hafta sonuna girmenin daha kolay olduğunu düşünüyorum, sanki cevaplanması gereken daha az soru varmış gibi." dedi.
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