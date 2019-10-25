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Formula 1 / Japonya GP / Son dakika

Ricciardo, diskalifiye sonrası Renault'nun kenetlenmesini istiyor

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Ricciardo, diskalifiye sonrası Renault'nun kenetlenmesini istiyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Eki 2019 14:36

Daniel Ricciardo hem kendisinin hem de "öfkeli ve hayal kırıklığına uğramış" Renault Formula 1 takımının, Japonya'daki diskalifiye sonrası motivasyonunu yükseltmesi gerektiğini düşünüyor.

Meksika GP öncesi Renault, iki hafta önce yapılan Suzuka'da kurallara aykırı bir fren sistemi kullandığı gerekçesiyle yarıştan diskalifiye edildi.

Konu hakkında konuşan Ricciardo, cezaları bir kenara bırakıp, bu hafta sonu Meksika yarışına odaklanmanın kolay olup olmadığı sorusuna, "Evet, sanırım öyle. Bitti ve zaten yarış iki hafta önce oldu."

"İyi bir yarış için elimden geleni yaptım ve iyi de bir yarış olduğunu düşünüyorum. Ama puanları kaybettik. Daha farklı şekilde yapabileceğim herhangi bir şey yok."

"Haberi aldım, hayal kırıklığı yaşadım çünkü sekiz puan benim için iyiydi. Ama şimdi geçen yılki pole pozisyonu turumu izliyorum ve bu yarış için kendimi heyecanlandırıyorum."

"Renault'nun geleceğe bakması gerekiyor çünkü bu yıl yaşadığımız talihsizlikler ve şartlara bakmaya devam edersek, sadece kendimizi daha fazla üzmüş olacağız."

"Bu yıl elbette bir takım olarak geçen yıl yaptıkları şeyin üzerine ekleme konusunda çok büyük beklentiler vardı ancak bu olmadı. Bu konuda bir şeyler elde ettiğimiz zaman ise ya -Japonya'daki gibi- böyle şeyler oldu ya da Singapur'daki gibi cezalar aldım."

"Momentum yakalamak bizim için zor oldu. Ama şimdi oturup, durumun bizim için kötü olduğunu söylersek ileriye doğru gidemeyiz."

"Evet sinirliyiz ve hayal kırıklığına uğradık. Ama hepimiz şu anda 'Boşver, hadi gidip kaybettiğimiz puanları geri alalım' gibi düşünüyoruz. Kötü günleri motivasyon olarak kullanıyorsunuz ve iyi günleri de takdir ediyorsunuz. İyi günleri kutlamak da çok önemli."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Japonya GP
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al
Takımlar Renault F1 Team
Editör Scott Mitchell

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