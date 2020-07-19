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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Diğerleri gelişti ve biz geriledik"

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Ricciardo: "Diğerleri gelişti ve biz geriledik"
Ekleyen:
, Editör
19 Tem 2020 08:39

Renault pilotu Daniel Ricciardo, sıralama turlarında diğer takımların önemli adımlar attığını ancak Renault'nun gelişim kaydedemediğini belirtti.

Renault, cuma günkü ilk seansta beşinci sırada yer almasına rağmen, sıralama turlarında geride kaldı ve ikinci bölümde elendi.

Yarışa 11. sıradan başlayacak Ricciardo, "Dün oldukça hızlıydık. Sanırım ilk seansta beşinci ya da ilk onda öyle bir yerdeydik. Oldukça iyi görünüyorduk. Gece boyunca işleri çok fazla değiştirmedik. Çok iyi olduğunu düşündüğümüz için, araca pek fazla dokunmak istemedik."

"Yanlış yola sapmadık, sadece geriye düştük. Biraz geliştiğimizi hissediyorum ama herkes bugün çok daha büyük adımlar attı. Doğrusu olabileceğimizi düşündüğümüzden oldukça uzaktayız. Bir şeyleri kaçırdık. Ama bu, bir alanda yanlış yöne gitmemizle ilgili değil. Diğerlerinin daha iyi performans göstermesiyle alakalı. Bunun neden olduğunu anlamamız gerekiyor."

"Yeterince gelişemedik. Ayrıca ikinci bölümde orta lastiklerle sürüş yapma kararı da muhtemelen doğru değildi. Bence cuma gününden daha yavaş değiliz, sadece diğerleri daha fazlasını yaptı. Bunun üzerinde çalışacağız ve neler olduğunu anlamaya çalışacağız."

"Her şeye rağmen yarış için olumluyuz. Burada çok önemli olabilecek, serbest lastik seçme şansımız var. İyimserim ve bence puanlar kazanabiliriz." dedi.

14. olan Esteban Ocon ise şunları ekledi: "Bugün bizim için harika bir seans değildi. Üçüncü bölüme kalabilecek hızımız olmadığı için gözden geçirmemiz gereken şeyler var. Aracın dengesinden memnun değilim. Aracı sürmek biraz zordu. Tabii ki hayal kırıklığı yaşıyorum. Ama yarış pazar günü yapılıyor. Kuru zeminde olursa, istediğimiz lastiği seçeceğiz. Yağmur yağarsa da iyi bir şansımız olacak."

 
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Editör Kemal Şengül

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