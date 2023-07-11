Resmi: Ricciardo, De Vries'in yerine AlphaTauri'ye geçiyor!

Şu anda Red Bull'da yedek ve test pilotu olarak görev alan Ricciardo'nun bir süredir padoğa geri döneceği söylentileri dolanıyordu.

Avustralyalı pilotun adı başta, son beş yarıştır özellikle sıralama turlarında Q1'e kalamayarak hayal kırıklığı yaratan Sergio Perez'in koltuğuyla anılıyordu.

Ancak takım patronu Christian Horner ve danışman Helmut Marko'nun, Perez'in takımda kalacağına dair net bir şekilde konuşmalarının ardından gözler, bu sezon iyi bir performans gösteremeyerek hiç puan alamayan AlphaTauri pilotu De Vries'in koltuğuna çevrilmişti.

Ve bugün AlphaTauri'den resmi açıklama geldi: Ricciardo'nun önümüzdeki Macaristan Grand Prix'sinden itibaren Formula 1 sezonunun geri kalanı için AlphaTauri'ye katılacak!

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, bu konuda şunları söyledi: "Daniel'i takıma geri kazandırdığımız için çok mutluyum."

"Sürüş becerilerinden hiçbir şüphemiz yok. Zaten birçoğumuzu tanıyor, bu nedenle takıma kolayca şekilde alışacak. Sekiz kez Formula 1 Grand Prix'si kazanmış biri olarak takımımız da onun deneyimlerinden fazlasıyla yararlanacaktır."

"Nyck'e Scuderia AlphaTauri'de geçirdiği süre boyunca takıma yaptığı değerli katkılar için teşekkür ediyor ve kendisine gelecek için en iyi dileklerimi sunuyorum."

Ricciardo ise, "Red Bull ailesiyle gride geri döndüğüm için çok heyecanlıyım!" yorumunu yaptı.

Nyck de Vries, Scuderia AlphaTauri Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images