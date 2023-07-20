Ricciardo: "De Vries'i yeniden gridde görmek beni memnun eder"

McLaren koltuğunu kaybettikten sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Ricciardo, son altı aydır eski takımı Red Bull'un yedek ve test pilotluğunu yapmaktaydı.

Ricciardo'nun niyeti bir sene ara vermek ve rekabetçi bir koltukla geri dönmekti, ancak bu ara sadece on yarış sürdü.

Bu hafta sonundan itibaren eski takımı AlphaTauri'ye dönen Ricciardo, düşük performans sergileyen ve isteneni veremeyen Nyck De Vries'in yerini aldı.

De Vries için kişisel olarak kötü hissettiğini belirten Ricciardo, kendini örnek göstererek işlerin böyle yürüdüğünü de ekliyor.

Ricciardo, "Nyck'e yönelik bir sıkıntım yok, ancak sezon aralarında böyle dalgalanmalar olabilir. Geçen yıl yaşadıklarımı hatırlıyorsunuz."

"Elbette [böyle sıkıntılar yaşayan] diğer pilotlar için üzülüyoruz, hepimiz bu işe hayatımızı verdik. Üzüldüğüm noktalardan biri de bu."

"Nyck'in F1'de çok deneyimli olmadığını biliyorum, ancak motor sporlarını iyi bilen bir isim, henüz 20'li yaşlarının sonuna yeni geldi. Durumun farkına varacak kadar olgun olduğunu düşünüyorum."

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bana kalırsa yeniden ayağa kalkabilecek ve bir şeyler başarabilecek bir isim."

"Geçen yılki halime bakıyorum, bir daha F1 aracıyla yarışıp yarışamayacağımdan emin değildim. Bir yıl sonra ise buradayım. Her şey olabilir."

"Başını dik tutmalı. Bu da hayatın bir parçası, yere düşebilirsiniz, ancak ayağa nasıl kalktığınız daha önemlidir. Kendisine geçmiş olsun diyorum, onu bir daha pistte görmek beni mutlu eder."

Sezonun kalanı için hedefleri sorulan Ricciardo, "Şu anlık gerçek bir kritere sahip değilim, ancak bir şeyler göstermem gerektiği açık. Bu, gelecek yıl ve sonrası için de geçerli."

"F1'de hiçbir şeyin garantisi yok.

"İşin iyi yanı, iki yarıştan sonra yaz arasına girecek olmamız. Ara boyunca düşünecek bazı şeylerim olacak, dolayısıyla önümdeki iki yarışı iyi değerlendirmeye çalışacağım."

"Zandvoort'a geldiğimde, tam olarak nerede olmayı beklediğime dair daha fazla şey biliyor olacağım."