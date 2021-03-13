Ricciardo, McLaren'ın hızını görmek için pazar gününü bekliyor

MCL35M, pistteki hızıyla ve istikrarıyla etkilese de, Ricciardo bu duruma kapılmamak gerektiğini söylüyor.

Ricciardo aracıyla attığı turların sadece sıcak şartlar yapıldığını ve aracın tam potansiyelini yargılamanın zor olduğunu söylüyor.

Bu yüzden, daha temsili koşulların olacağı, yarın öğleden sonraya kadar beklemek istiyor.

Aracın kokpitte de pistte olduğu kadar iyi hissettirip hissettirmediği sorulan Ricciardo, ‘’Şu anda her şey iyi gidiyor.’’

‘’Bu soruyu es geçmemek istiyorum ancak benim de en az bir kez öğleden sonra seansına çıkmam gerek. Zaman tablolarında hızlı olsam da, ilk sabah pist 40 dereceydi.’’

‘’Bu, o kadar da temsili değil, doğal olarak araç kayıyor ve hareket ediyor, bu yüzden harika hissetmiyorum. Ancak piste bakarsak, iyi durumda görünüyoruz.’’

‘’Önümüzdeki 24 saatte aracın ne kadar dengeli olduğunu daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. İki günde de rüzgar yönü 180 derece değişti. Sağlam ilerliyoruz.’’ yanıtını verdi.

Ricciardo’nun, McLaren aracıyla pistteki ilk deneyiminden şikayeti yok ve takım sezon öncesi yapılacaklar listesinden birçok şeyi çıkarmış gibi duruyor.

Ricciardo sözlerine şöyle devam etti: ‘’Her şey yolunda gitti. Daha iyisini yapabilir miydik bilmiyorum. genel olarak iyi geçtiğini düşünüyorum.’’

‘’Turların çoğunu planladığımız gibi yaptık. Şimdi düşünüyorum da yarın öğleden sonra seansını da yapacağım ve tamamen bitecek. Açıkçası, burada yarışıp, sıralama turlarına katıldığımız zaman, bu bana muhtemelen aracın limitlerinin nerede olduğu hakkında daha iyi bir fikir verecek."